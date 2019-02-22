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Беларусь на третьем месте по заболеваемости ВИЧ в Европе

23.02.2019 12:50 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Беларусь оказалась на 3-м месте по уровню заболеваемости ВИЧ в Европе. Обгоняют по данному показателю нас только ближайшие соседи - Россия и Украина.

Передача ВИЧ остается серьезной проблемой общественного здравоохранения и затрагивает более 2 миллионов человек в Европе. Только в 2017 году у около 160 000 человек был диагностирован ВИЧ. Об этом сообщает Statista, ссылаясь на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения, пишет thinktanks.by.

При этом 82% заболевших были диагностированы в Восточной Европе и всего 16% в ЕС. Только что диагностированные инфекции в двух странах (Российской Федерации и Украине) составили 75% всех случаев заболеваний ВИЧ в Европейском регионе.

Общее число людей с диагнозом ВИЧ было самым высоким в Восточной Европе (51,1 на 100 000 населения), меньшим в Западной Европе и ЕС (6,9 и 6,2 на 100 000 соответственно) и самым низким в Центральной Европе (3,2 на 100 000) ,

Любопытно, что виды передачи ВИЧ также отличаются в зависимости от географии. Передача половым путем между мужчинами оказался наиболее распространенным видом инфицирования в ЕС, а гетеросексуальные контакты и употребление инъекционных наркотиков были основными зарегистрированными путями передачи в Восточной Европе.

Самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции в Европе наблюдался в России (71 новый диагноз ВИЧ на 100 000 человек), Украине(37), Беларуси (26) и Молдове (21).

 
 
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Беларусь оказалась на 3-м месте по уровню заболеваемости ВИЧ в Европе.
 
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