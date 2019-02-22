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Стала известна личность молодого спутника Лободы
Светлана Лобода
Позже журналисты выяснили, кем оказался таинственный спутник певицы. Избранником Светланы Лободы стал молодой француз по имени Мишель. Сейчас он работает в ресторане «Bagatelle», а раньше строил модельную карьеру и играл в баскетбол на любительском уровне, сообщает
Мишель очаровал Лободу. Фото: Инстаграм
Напомним, ранее певица состояла в гражданском (фактическом) браке с украинским хореографом Андреем Царем, от которого родила дочь Еву. Летом 2017-го артистке стали приписывать роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линденманном. Весной 2018-го Светлана родила вторую дочку, кто является отцом ребенка, пока неизвестно.
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Недавно 36-летняя Светлана Лобода была замечена в Дубае с неизвестным публике молодым человеком.
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