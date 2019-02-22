Стала известна личность молодого спутника Лободы



Светлана Лобода

Мишель очаровал Лободу. Фото: Инстаграм

Позже журналисты выяснили, кем оказался таинственный спутник певицы. Избранникомстал молодой француз по имени. Сейчас он работает в ресторане «Bagatelle», а раньше строил модельную карьеру и играл в баскетбол на любительском уровне, сообщаетНапомним, ранее певица состояла в гражданском (фактическом) браке с украинским хореографом Андреем Царем, от которого родила дочь Еву. Летом 2017-го артистке стали приписывать роман с солистом группы Rammstein. Весной 2018-го Светлана родила вторую дочку, кто является отцом ребенка, пока неизвестно.