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В Беларуси появился телеканал, где критикуют Лукашенко и Путина: 6 ярких цитат

23.02.2019 12:21 — Разное | UDF  
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Скриншот видео UATV
Украинское TV, наконец-то, пустили в страну. Как телеканал UATV рассказывает о ситуации в Беларуси?

С начала февраля телеканал UATV появился в кабельных сетях Беларуси – о запуске украинской программы власти двух стран говорили почти пять лет.

UATV уже доступен в сетях десяти кабельных операторов в Минске, Бресте и Дзержинске, а вообще договоры на ретрансляцию заключены с пятнадцатью операторами, сообщил БелаПАН Вадим Тиханович, директор официального дистрибьютера.

UDF.BY внимательно присмотрелся к содержанию украинского телеканала и обнаружил там немало интересного для белорусских зрителей.


Как UATV рассказывает о Беларуси

Телеканал задумывался как украинский аналог Russia Today. Вещает она на английском и русском языках. Нередко новостные выпуски затрагивают ситуацию в Беларуси, также оценку ей дают приглашенные эксперты.

Когда полтора года назад в Минске по разным поводам задержали трех граждан Украины, телеканал сообщил, что наша страна резко превратилась в опасную для южных соседей.

«Это не является сюрпризом, если мы посмотрим, чем является Беларусь сама по себе. Это авторитарное государство, где нет верховенства права, где не работает закон как таковой, и где нет свободных медиа и так далее», – заявил украинский эксперт Александр Хара.

В минувшем году телеканал рассказал о задержаниях белорусских журналистов по «делу БелТА».

«Дело считают скорее политическим, а не экономическим, как утверждают следователи», – сообщил зрителям ведущий.

Один из сюжетов был посвящен заявлениям представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения России. Там выразили надежду, что Александр Лукашенко не допустит такого сценария и не позволит использовать свою территорию против Украины.

«Но с другой стороны, Беларусь и Россия – союзные государства, и, по нашим оценкам, если Кремль примет такое решение, то Путин даже не будет спрашивать Лукашенко», – сказал представитель разведки Вадим Скибицкий.

В канун нового 2019 года UATV поговорили о белорусско-российских отношениях в связи с призывом Москвы вспомнить о выполнении договора 1999 года о создании Союзного государства.

«Теперь может случиться «Беларусьнаш», которая уже давно потеряла часть своего суверенитета. Ну давайте будем честны: мы не можем говорить, что Беларусь – суверенное государство», – заявила эксперт Ирина Верещук.

Основной ее посыл был в том, что нельзя оставлять Беларусь один на один с Россией.


Уже в текущем году украинский телеканал посвятил программу экономическим взаимоотношениям Беларуси и России. В студию пригласили эксперта «Украинского института будущего» Игоря Тышкевича, который заявил, что цель Москвы – войти в энергетический сектор нашей страны.

«Тактика Беларуси прежняя – лозунги в обмен на деньги. И как можно больше тянуть время», – констатировал эксперт.


Беларусь также регулярно упоминается в выпусках новостей в связи с новой информацией о политзаключенном Павле Грибе: российские спецслужбы выкрали его на территории нашей страны.

Относительно недавно телеканал посвятил передачу битве 1514 года под Оршей, где «объединенное войско украинцев, белорусов, поляков и литовцев нанесло сокрушительный удар по российским оккупантам».


Как UATV рассказывает о России

Белорусские телезрители подвержены российской пропаганде из-за многочисленных московских программ, которые занимают ведущее место в эфирах отечественных каналов.

Поэтому белорусов, переключившихся на UATV, может ожидать откровение. Российские власти там оценивают предельно жестко.

В Беларуси появился телеканал, где критикуют Лукашенко и Путина: 6 ярких цитат

Скриншот видео UATV

О Владимире Путине говорят, например, так:

«Одно дело, когда обманывает маленький мальчик, и совсем другое, когда ложь льется из уст взрослого мужчины, лидера большой и когда-то великой страны – России».



В новостях украинского телеканала говорят о причастности российских спецслужб к отравлению Скрипалей, российской оккупации Крыма, уязвимом месте России в виде экономики.

Два месяца назад UATV показал невероятную для белорусских телезрителей передачу, в которой психолог рассказал, что скрывалось под маской Путина на пресс-конференции.


Также телеканал много рассказывает о войне с Россией и украинских военных-героях, давших отпор противнику на Донбассе.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Украинское TV, наконец-то, пустили в страну. Как телеканал UATV рассказывает о ситуации в Беларуси?
 
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