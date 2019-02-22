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Каждый пятый белорусский мужчина живет в Минске

23.02.2019 13:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Каждый пятый белорусский мужчина живет в Минске
БЕЛТА

В настоящее время в Беларуси проживает около 4 416 тыс. мужчин. Больше всего в Минске – 20,6 %, а меньше всего в Гродненской области – 11 %. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Беларуси.

В целом 78 % мужчин проживают в городах.

В 2018 году в брак вступили 14,4 тысячи столичных мужчин. При этом впервые создали семьи 10,2 тысячи мужчин. Средний возраст вступления в первый брак составил у мужчин 28,9 года, в повторный — 41,3 года, пишет «БелНовости».

Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте - 82%. Средний возраст занятых в экономике мужчин составляет 40,7 лет.

Преимущественно мужскими сферами деятельности являются строительство, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, информация и связь, пишет БЕЛТА.
 

 

 
Теги: Минск
 
 
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акие данные приводит Национальный статистический комитет Беларуси.
 
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