Каждый пятый белорусский мужчина живет в Минске

В настоящее время в Беларуси проживает около 4 416 тыс. мужчин. Больше всего в Минске – 20,6 %, а меньше всего в Гродненской области – 11 %. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Беларуси.

В целом 78 % мужчин проживают в городах.

В 2018 году в брак вступили 14,4 тысячи столичных мужчин. При этом впервые создали семьи 10,2 тысячи мужчин. Средний возраст вступления в первый брак составил у мужчин 28,9 года, в повторный — 41,3 года, пишет «БелНовости».

Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте - 82%. Средний возраст занятых в экономике мужчин составляет 40,7 лет.