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Ондржей Моравец: «В Беларуси все организовано даже лучше, чем в России»

23.02.2019 13:46 — Разное | Tut.by  
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Трехкратный призер олимпийских игр Ондржей Моравец отметил, что спорткомплекс «Раубичи» в 2004 году и сегодня — это небо и земля.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я выступал здесь 15 лет назад, когда был еще юниором. Выиграл в Беларуси две золотые медали — в спринте и пасьюте. Могу сказать, что «Раубичи» невероятно изменились, расстроились — сейчас здесь все по-другому. Разве что стрельбище осталось на том же месте, — улыбнулся чех. — Думаю, «Раубичи» можно сравнить с Ханты-Мансийском. Причем в Беларуси все организовано даже немного лучше, чем в России.

— Атмосфера напоминает Кубок мира. Толпы людей болеют за нас на трибунах и вдоль трассы. Здорово, что в сезоне 2021/2022 здесь пройдет этап Кубка мира. Правда, неуверен, что я еще буду выступать: я не так уж и молод, — сказал 34-летний спортсмен.

 
 
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Трехкратный призер олимпийских игр Ондржей Моравец отметил, что спорткомплекс «Раубичи» в 2004 году и сегодня - это небо и земля.
 
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