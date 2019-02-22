Службы занятости рассказали, на какую отрасль придется больше всего сокращенных мест в 2019 году

До 90% всех рабочих мест, которые собираются в этом году ликвидировать минские предприятия, будет в финансовой сфере. Это объясняют реорганизацией инкассаторской службы. Такие данные получили службы занятости получили при опросе предприятий.



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Столичные службы занятости опросили предприятия и организации для проекта «Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения Республики Беларусь». Выяснилось, что этом году в столице опрошенные организации собираются создать 610 рабочих мест в промышленном секторе. Об этом рассказала начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Светлана Леончик.

— Но прирост рабочих мест в сравнении с прошлым годом сократится, — отметила Светлана Леончик. — Однако положительный баланс между ликвидацией рабочих мест и созданием сохранится.

В столичной службе занятости говорят, что новые рабочие места будут созданы в промышленном секторе.

Светлана Леончик отмечает, что количество заявленных вакансий в службу занятости Минска на 1 января этого года было 17,4 тысячи, а зарегистрированных безработных было 1100 человек.

— Но нужно учитывать, что количеством соискателей стоящих на учете количество безработных не ограничивается. Оно значительно выше. И если сопоставлять условно количество соискателей с числом уволенных работников с предприятий, то это во много раз больше — 165 тысяч в прошлом году. Какая-то часть конечно могла уйти на пенсию, уехать, поступить на учебу, то есть не претендовать на рабочие места. Но основная масса являлась реальными соискателями работы, которые не пришли в службу занятости.

Специалисты отметили, что из 165 тысяч уволенных 161 тысяча была принята на работу.