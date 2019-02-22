Белорусские биатлонистки сражаются за медали в спринте на ЧЕ по биатлону в Раубичах. Онлайн

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Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах продолжится женской спринтерской гонкой.

Лидер сборной Беларуси Ирина Кривко является одним из фаворитов гонки. Она стартует под номером 22. Есть основания рассчитывать на высокие результаты и от других белорусок. За нашу команду также выступят Динара Алимбекова (№ 2), Анна Сола (№ 47), Елена Кручинкина (№ 53), Ирина Кручинкина (№ 65) и Дарья Юркевич (№ 89).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главные претендентки на медали получили следующие стартовые номера: Селина Гаспарин (№ 1), Муна Брурссон (№ 10), Валентина Семеренко (№ 12), Карин Иннерхофер (№ 15), Юлия Журавок (№ 16), Хло Шевалье (№ 18), Байба Бендика (№ 21), Ивона Фиалкова (№ 24), Светлана Миронова (№ 33), Анастасия Меркушина (№ 34), Надин Хорхлер (№ 35), Екатерина Юрлова-Перхт (№ 43), Ханна Оберг (№ 50), Виктория Сливко (№ 51), Вита Семеренко (№ 57), Ирина Старых (№ 70), Эмма Нильссон (№ 91).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

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Что: чемпионат Европы по биатлону Когда: с 18 по 24 февраля Где: «Раубичи» Сколько: от 10 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН