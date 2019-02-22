Пинчанин Д.Нгуен завоевал бронзу на молодежном чемпионате Европы-U21

Сенсационно выступил воспитанник городского клуба каратэ-до «Эдельвейс» Дэвид НГУЕН (на снимке) на молодежном чемпионате Европы-U21. В датском Альборге молодой перспективный каратист, соревнуясь в кумитэ (поединки) в весовой категории до 68 кг, завоевал бронзовую медаль.

После 15-летнего перерыва

еще один воспитанник

«Эдельвейса» поднялся на пьедестал почета на континентальных соревнованиях WKF (Всемирной федерации каратэ) - самой авторитетной организации, развивающей этот вид спорта. Напомним, что в 2004 году в хорватском городе Риеке впервые в истории мирового каратэ чемпионом Европы стал белорусский каратист, воспитанник тренера «Эдельвейса» Александра Шарко, мастер спорта Республики Беларусь международного класса Дмитрий Грачев.



Символично, что именно ему сейчас тренерский штаб клуба доверил работать на молодежном чемпионате Европы в качестве выводящего тренера Д.Нгуена. И титулованный в прошлом спортсмен справился со своими обязанностями на «отлично».



Учитывая то, что с включением каратэ WKF в олимпийскую семью конкуренция в этом виде боевых искусств возросла в разы, значимость показанного результата также поднялась. Каждая медаль в любой дисциплине на чемпионате Европы, что называется, на вес золота.



Под сводами огромного Дворца спорта развевались флаги 51 страны. Многочисленные спор-тивные делегации заполнили практически все трибуны. Накал борьбы был такой, что судьям зачастую приходилось успокаивать не только спортсменов, но и их выводящих тренеров.



Дэвид в декабре прошлого года только перешел в категорию

18-20-летних бойцов, эти соревнования в его спортивной карьере были первыми. И сразу такой успех! Он провел пять поединков и в четырех превосходил соперников. Причем в бою за третье место победил спортсмена из Италии, лидера мирового рейтинга этой категории. Отрадно, что болельщики имели прекрасную возможность видеть все поединки в прямом эфире по TV.



По мнению тренерского штаба, воспитанник клуба «Эдельвейс», кандидат в мастера спорта Глеб Сачковский выступил несколько ниже своих возможностей. Но, справедливости ради, следует отметить две его волевые победы над сильными европейскими спортсменами. Лишь в третьем круге соревнований он уступил каратисту, который пробился в финал и дал возможность провести еще один бой Сачковскому, так называемый утешительный. Итоговое девятое место среди почти четырех десятков спортсменов - вполне достойный результат на соревнованиях такого высокого ранга.



Большой вклад в показанный результат своих подопечных внесли их тренеры — Александр Александрович Лебедь, Дмитрий Игоревич Грачев и Александр Алексеевич Шарко.



Следующее выступление спортсменов «Эдельвейса» — на Кубке столицы и открытом чемпионате Республики Беларусь.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ