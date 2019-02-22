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За консультацией — в профсоюз
23.02.2019 — Разное | Вороновская газета
28 февраля с 10.30 до 12.30 в УЗ «Вороновская ЦРБ» по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 71 (2-й этаж поликлиники, кабинет зам. главврача), профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Валентина Станиславовна Таврель.
Одновременно будет работать прямая линия по телефону 4-46-26.
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28 февраля с 10.30 до 12.30 в УЗ «Вороновская ЦРБ» по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 71 (2-й этаж поликлиники, кабинет зам. главврача), профсоюзный прием граждан по...
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