В Вороново прошел районный фестиваль патриотической песни «Парус надежды»





Двенадцатый раз Вороновский центр культуры и народного творчества принимает молодежный фестиваль патриотической песни, организатором которого традиционно становятся РК ОО «БРСМ» и сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома. Сегодня праздник символично совпал с Днем защитников Отечества. Со сцены звучали песни о Родине, мужестве солдат на войне, солдатских матерях и благодарной памяти наследников победы. Одиннадцать талантливых исполнителей из школ района и организаций продемонстрировали свои вокальные данные. Нелегкая задача встала перед конкурсным жюри под председательством певца и композитора, преподавателя Вороновской ДШИ Александра Матюка. В этом году победители они определялись в двух возрастных категориях.























Среди участников возрастной группы 14-23 года победительницей стала Александра Повшок (Вороновская СШ), 2-е место завоевал Дмитрий Каминский (Вороновская СШ), 3-е — Владислав Климашевский (Трокельский УПК).

Среди участников в возрасте от 21 до 31 года победителем стал Юрий Юзвик (Вороновский колледж), 2-е место у Илоны Можейко (Трокельский УПК), 3-е — у Юлии Троцкой (Беняконская СШ).

Гран-при завоевал самый постоянный участник фестиваля, для которого нынешний год стал юбилейным — десятым. Эдуард Бутрим покорил жюри и зрителей своим музыкальным номером «Сестра милосердия» . Он представит Вороновщину на областном этапе конкурса.



















Творческий дуэт Патриссии Корицкой и Маргариты Костюкевич из Заболотского УПК отмечен дипломом в номинации «Дуэты, трио, вокальные группы» и подарком. Победители и призеры получили подарочные сертификаты от магазина компьютерной техники «Окей» на сумму 20, 30, 40, 50 рублей в зависимости от места, а всех участников организаторы фестиваля поощрили сувенирами.



























































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.