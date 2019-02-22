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Председатель Комитета госконтроля Гродненской области проведет прием граждан в Вороново
23.02.2019 — Разное | Вороновская газета
26 февраля с 11.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №18) председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Андреевич Дорожко проведет прием граждан с одновременной прямой линией по телефону 2-13-24.
Предварительная запись по телефонам: 2-22-55, 2-12-73.
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26 февраля с 11.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №18) председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий...
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