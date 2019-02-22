Прямые линии в Вороновском районе





25 февраля с 10.00 до 11.00 директор Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества Валерьян Валерьянович Андруконис по телефону 2-14-12 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам торгового обслуживания.

25 февраля с 9.00 до 10.00 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам социального обслуживания населения.

26 февраля с 10.00 до 12.00 военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Юрьевич Гайжевский по телефону 2-11-15 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.

27 февраля с 10.00 до 11.00 начальник Вороновского района газоснабжения ПУ «Лидагаз» Ян Брониславович Метелица по телефону 2-09-04 проведет прямую линию по вопросам газоснабжения.