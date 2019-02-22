«У нас самые низкие цены». Что и почем можно купить в магазине новой сети «99 копеек» в Витебске

В Витебске в многоэтажном доме № 1д на проспекте Белобородова открылся магазин низких цен «99 копеек». Это первый объект одноименной торговой сети не только в областном центре, но и в Беларуси.





Внутри магазин больше похож на склад: товары разложены не на полках, стеллажах и в контейнерах, а стоят в коробках и упаковках на полу. Здесь один небольшой торговый зал и одна касса. Персонал — девушка-кассир и охранник — вежливы и предупредительны.

О ценах. Примерно половина товаров, и правда, стоит 99 копеек. Например, такие цены сейчас на специи (они здесь в большом ассортименте, и все белорусского производства), на несколько видов рыбных консервов, сладкую кукурузу, зеленый горошек.

За 99 копеек в дискаунтере также можно купить рис, гречку, манку, перловку, горох. Все эти крупы — весом 700 г, произведены в Алтайском крае России. Столько же заплатите за некоторые украинские конфеты Roshen (пакетики весом от 130 до 200 г).

Некоторые товары обойдутся еще дешевле. Так, рулон туалетной бумаги стоит 24 копейки, соленая соломка (40 г) — 25 копеек, макароны «Роллтон» — 50 копеек, овсяные хлопья — 66 копеек, квас «Динамовский» (1 л) — 77 копеек.













Продукты дешевле рубля обозначены ярлыком «товар недели». Но большая часть товаров — все же дороже.

Так, браславские шпроты с ароматизатором «жидкий дым» стоят 1,99 рубля (в других магазинах они дешевле , в среднем 1,69 рубля), городейский сахар — 1,44 рубля (в иных торговых точках обычно 1,50 рубля), полоцкая мука (2 кг) — 1,99 рубля, краснодарское растительное масло (800 г) — 1,88 рубля. Одинаковую стоимость — 1,66 рубля, имеют итальянские макароны (500 г) и городокские яйца (десяток).

Самый дорогой товар на сегодня — кофе Jacobs (400 г) — за 19,99 рубля. А самый дешевый — коробок спичек, за 4 копейки. В других магазинах он стоит на копейку дороже.

— «99 копеек» работает в формате «магазин у дома», но с пометкой «жесткий дискаунтер»: будем стараться предлагать самые низкие цены в городе на самые популярные товары. Это бакалея (чай, кофе, мука, крупы, макароны, специи и т.д. — прим. TUT.BY), консервация, пиво, безалкогольные напитки, кондитерские изделия и другие. Делаем срез по рынку, анализируем цены и ищем поставщиков, с которыми можно работать в нашей концепции. Около 75% товаров — белорусского производства, — сообщил заместитель гендиректора по организации торговли УП «Сервисинвест Запад» Николай Грецкий.





Магазин открылся без привычных атрибутов: перерезания красной ленточки, красочных плакатов и воздушных шариков у входа. Тем не менее покупатели ждали открытия дискаунтера.

— Открылись мы тихо, спокойно, в тестовом режиме. Специально решили не создавать ажиотаж. И пока нет такой задачи — зарабатывать прямо с первого дня. Нам надо в первую очередь сделать анализ: как идет торговля, какие товары пользуются спросом, какие у покупателей пожелания, принимают ли они этот формат — фактически магазина-склада. Если люди решат, что это удобно, продолжим так работать. Если решат, что неудобно, установим торговые ряды.

Администрация не опасается конкуренции со стороны других сетей, хоть они и расположены совсем по соседству: через дорогу от «99 копеек» — «Гиппо», а в ближайшем доме — «Корона».

— Наш магазин — социальный. И у нас своя целевая аудитория — студенты, пенсионеры, многодетные семьи. То есть люди, бюджет которых ограничен, — отметил Николай Грецкий.





В перспективе планируют открыть еще несколько магазинов этой сети в Витебске. Затем — в крупных городах области: Полоцке, Новополоцке, Орше. Позже, обещают, сеть придет и в другие областные центры Беларуси.

— Решили начать именно с Витебской области — одного из самых небогатых регионов в стране. В Минск пока не планируем выходить. В небольшие районные центры — тоже не планируем.

Сейчас в продаже преимущественно продукты питания. Но не исключено, что по желанию покупателей появятся товары и других категорий.