23 февраля в Бресте состоялись торжественные мероприятия

С праздником, защитники Отечества!



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23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. В год 1000-летия Бреста этот праздник имеет особое значение: 75 лет назад Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.



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Защита Отечества всегда была и остаётся священным долгом каждого гражданина и патриота. Именно поэтому этот праздник занимает достойное место в ряду самых почитаемых и любимых нашим народом.



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Это также праздник всех, кто в разные годы честно выполнял свой долг, продолжая славные традиции белорусского воинства. В этот день мы поздравляем тех, кто отстоял нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, был примером беззаветного служения Родине в послевоенный период, с доблестью и честью выполнил интернациональный долг. Мы поздравляем тех, кто сегодня по зову сердца выбрал для себя нелёгкую и почётную профессию защищать Родину.