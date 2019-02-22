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Класковский: Эпиграфом к брифингу Ермошиной можно поставить мем «Но это не точно»
Политический обозреватель Александр Класковский не исключает, что председатель ЦИК вынуждена раз за разом скармливать журналистам свои политические фантазии.
Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY
– Те, кто думал, что в пятницу председатель Центризбиркома скажет наконец, когда какие выборы у нас пройдут, оказались разочарованы, – пишет Класковский на
Поскольку «у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какой другой кампанией», Ермошина прогнозирует, что «какая-то из кампаний будет в этом году, следующая — в 2020 году».
По закону, как известно, выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020 года. То есть дедлайны почти совпадают. Ранее председатель ЦИК не раз заявляла: кампании лучше развести во времени, чтобы не политизировать общество чересчур.
На брифинге 22 февраля Ермошина предположила, что «тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле», пишет
Вообще эпиграфом к этому брифингу можно поставить мем «Но это не точно». Зачем вообще нужно было проводить мероприятие, если туман почти не развеялся?..
Слова Ермошиной, что идея изменить Конституцию бродит «в элите» — скорее всего, эвфемизм. Такие вопросы в Беларуси может ставить один человек…
Не исключено, что Ермошина упомянула о возможном изменении Конституции прежде всего в порядке самооправдания. Ведь иначе получается, что официальный лидер в грош не ставит ЦИК.
Еще два года назад группа под руководством самой Ермошиной разработала пакет неких предложений об изменении избирательного законодательства (с частичным учетом пожеланий ОБСЕ). А президенту, похоже, все недосуг полистать пылящийся где-то в его шуфлядке документ. Ни ответа ни привета. Ноль ясности со сроками и очередностью кампаний.
В итоге председатель ЦИК вынуждена раз за разом скармливать журналистам свои политические фантазии.
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Политический обозреватель Александр Класковский не исключает, что председатель ЦИК вынуждена раз за разом скармливать журналистам свои политические фантазии.
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