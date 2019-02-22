Класковский: Эпиграфом к брифингу Ермошиной можно поставить мем «Но это не точно»

naviny.by . – На видеобрифинге Лидия Ермошина всего лишь назвала удобную с ее точки зрения дату для одной из кампаний — 1 декабря нынешнего года. – Те, кто думал, что в пятницу председатель Центризбиркома скажет наконец, когда какие выборы у нас пройдут, оказались разочарованы, – пишет Класковский на. – На видеобрифинге Лидия Ермошина всего лишь назвала удобную с ее точки зрения дату для одной из кампаний — 1 декабря нынешнего года.





Поскольку «у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какой другой кампанией», Ермошина прогнозирует, что «какая-то из кампаний будет в этом году, следующая — в 2020 году».





По закону, как известно, выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020 года. То есть дедлайны почти совпадают. Ранее председатель ЦИК не раз заявляла: кампании лучше развести во времени, чтобы не политизировать общество чересчур.





gazetaby.com . На брифинге 22 февраля Ермошина предположила, что «тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле», пишет





Вообще эпиграфом к этому брифингу можно поставить мем «Но это не точно». Зачем вообще нужно было проводить мероприятие, если туман почти не развеялся?..





Слова Ермошиной, что идея изменить Конституцию бродит «в элите» — скорее всего, эвфемизм. Такие вопросы в Беларуси может ставить один человек…





Не исключено, что Ермошина упомянула о возможном изменении Конституции прежде всего в порядке самооправдания. Ведь иначе получается, что официальный лидер в грош не ставит ЦИК.





Еще два года назад группа под руководством самой Ермошиной разработала пакет неких предложений об изменении избирательного законодательства (с частичным учетом пожеланий ОБСЕ). А президенту, похоже, все недосуг полистать пылящийся где-то в его шуфлядке документ. Ни ответа ни привета. Ноль ясности со сроками и очередностью кампаний.





В итоге председатель ЦИК вынуждена раз за разом скармливать журналистам свои политические фантазии.



