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Православные верующие готовятся к Великому посту

23.02.2019 13:27 — Разное | Партизан  
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До Великого поста — две недели, до Пасхи — девять недель. А в воскресенье, 24 февраля, верующим напомнят притчу о блудном сыне.



Отец — человек богатый, семья живёт в достатке, каждому приготовлено наследство. И вот младший отпрыск требует отдать причитающуюся ему часть. Это при живом-то родителе! Словно говорит: «Ты умер уже для меня, поэтому хочу получить, что положено, прямо сейчас». Желание младшенького заиметь всё и сразу ставит отца в сложную ситуацию, пишет minsknews.by

Он мог бы ответить: «Не получишь ничего». Но отпускает сына и даёт ему возможность поступить по-своему. Что же наследник? Уехал подальше от дома, пустился во все тяжкие и растратил всё, живя распутно. Настал великий голод, юноша хотел наняться пасти свиней и готов был есть то, чем их кормили, но никто не давал. И тогда он опомнился. «Сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда был ещё далеко, увидел отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Ни слова упрёка, наоборот: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашелся» (Евангелие от Луки, глава 15).

Святитель Амвросий Медиоланский назвал эту притчу Евангелием внутри Евангелия. А святитель Игнатий Брянчанинов объясняет: «Ужасна пустота души, которую производит греховная жизнь!.. Блажен тот грешник, который в эту тяжкую годину придёт в себя и вспомнит неограниченную любовь Отца Небесного… Блажен тот грешник, который, ужаснувшись греховности своей, захочет избавиться от гнетущей его тяжести покаянием… Премудро установила святая Церковь всенародное чтение этой притчи пред наступающею Четыредесятницей. Какая весть может быть более утешительною для грешника, стоящего в недоумении пред вратами покаяния, как не весть о бесконечном и неизреченном милосердии Небесного Отца к кающимся грешникам?»

Справочно

Вселенская родительская (мясопустная) суббота — 2 марта.
Воскресенье мясопустное (последний день вкушения мяса), воспоминание о Страшном суде — 3 марта.
Сырная седмица (Масленица) — с 4 по 10 марта.
Воспоминание об Адамовом изгнании, Прощёное воскресенье — 10 марта.
Великий пост — с 11 марта по 27 апреля.
Пасха — 28 апреля.


 
 
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До Великого поста — две недели, до Пасхи — девять недель. А в воскресенье, 24 февраля, верующим напомнят притчу о блудном сыне.
 
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