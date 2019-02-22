Карбалевич: Благодаря Военной академии в Беларуси появится бескомпьютерное поколение офицеров

Обнаружилась интересная вещь. Оказывается, курсантам запрещено иметь личный компьютер и доступ в интернет! Есть ли в мире еще страна, где молодые люди лишены таких прав и возможностей?





Благодаря Военной академии в Беларуси появится бескомпьютерное поколение офицеров. Которые будут бить врага, как говорил когда-то мой преподаватель на военной кафедре, «автоматом, штыком, гранатой и личным примером». Но мудрый Лукашенко обещал подумать, стоит ли допускать будущих офицеров к интернету.





Это и есть реалии современного белорусского военного образования. Правильно говорила глава Администрации президента Наталья Качанова после трагедии в Столбцах, что все зло от интернета. Поэтому нужно воспитать идеологически стерильный командный корпус, не заражен различными вредными мыслями.





Довольно интересны рассуждения Лукашенко о суверенитете и независимости. Как обычно, он сам себе противоречит. С одной стороны, говорит: «суверенитет и независимость – это самое большое достижение, которое мы сегодня имеем ... и что мы создали вместе ... Поэтому вы даже не слушайте и не читайте, если идет речь о потере суверенитета и независимости нашей страны».





И одновременно он долго и пространно доказывает, что эта независимость очень хрупка, она почти висит на волоске.









Если независимость так легко потерять, то какое это «большое достижение»? Если суверенитет страны через 25 лет неизменного правления одного человека так сильно подвисает и судьба государственности, ее перспективы такие неопределенные, то как можно оценить результат работы первого президента?





... Разумеется, Лукашенко боится сказать, что наиболее вероятная опасность – оказаться батраками в Российской империи. Поэтому вытягивает исторические призраки, вроде Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.





переводит gazetaby.com Боюсь, курсантам так и осталось непонятно, от чего нужно защищаться: от NATO, от «монстров»-соседей с бичами, от дестабилизации или от интернета,gazetaby.com



