ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карбалевич: Благодаря Военной академии в Беларуси появится бескомпьютерное поколение офицеров

23.02.2019 13:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко рассказал курсантам Военной академии, что грозит Беларуси. Вышло интересно, хотя и не совсем понятно, пишет политолог Валерий Карбалевич на Радыё Свабода.

Карбалевич: Благодаря Военной академии в Беларуси появится бескомпьютерное поколение офицеров
Фото пресс-службы главы государства
Обнаружилась интересная вещь. Оказывается, курсантам запрещено иметь личный компьютер и доступ в интернет! Есть ли в мире еще страна, где молодые люди лишены таких прав и возможностей?

Благодаря Военной академии в Беларуси появится бескомпьютерное поколение офицеров. Которые будут бить врага, как говорил когда-то мой преподаватель на военной кафедре, «автоматом, штыком, гранатой и личным примером». Но мудрый Лукашенко обещал подумать, стоит ли допускать будущих офицеров к интернету.

Это и есть реалии современного белорусского военного образования. Правильно говорила глава Администрации президента Наталья Качанова после трагедии в Столбцах, что все зло от интернета. Поэтому нужно воспитать идеологически стерильный командный корпус, не заражен различными вредными мыслями.

Довольно интересны рассуждения Лукашенко о суверенитете и независимости. Как обычно, он сам себе противоречит. С одной стороны, говорит: «суверенитет и независимость – это самое большое достижение, которое мы сегодня имеем ... и что мы создали вместе ... Поэтому вы даже не слушайте и не читайте, если идет речь о потере суверенитета и независимости нашей страны».

И одновременно он долго и пространно доказывает, что эта независимость очень хрупка, она почти висит на волоске.


Если независимость так легко потерять, то какое это «большое достижение»? Если суверенитет страны через 25 лет неизменного правления одного человека так сильно подвисает и судьба государственности, ее перспективы такие неопределенные, то как можно оценить результат работы первого президента?

... Разумеется, Лукашенко боится сказать, что наиболее вероятная опасность – оказаться батраками в Российской империи. Поэтому вытягивает исторические призраки, вроде Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.

Боюсь, курсантам так и осталось непонятно, от чего нужно защищаться: от NATO, от «монстров»-соседей с бичами, от дестабилизации или от интернета, переводит gazetaby.com


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко рассказал курсантам Военной академии, что грозит Беларуси. Вышло интересно, хотя и не совсем понятно, пишет политолог Валерий Карбалевич на Радыё...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заплати, соблюдай, собери. Почему государство обращается к народу, как к быдлу?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика