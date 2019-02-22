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Что собираются дарить каменчанки 23 февраля?

23.02.2019 14:44 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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В преддверии 23 февраля все чаще можно услышать шутки о подарках ко Дню защитника Отечества. В «лидерах» – носки, кружка и пена для бритья. Сегодня наши мужчины в ожидании чего-нибудь «эдакого», а девушки… Кто-то давно имеет представление о подарке, а кто-то все еще в раздумьях.

Решили выяснить, что же каменецкие представительницы прекрасной половины человечества собираются дарить своим защитникам.

Что собираются дарить каменчанки 23 февраля?

Светлана, сотрудник Департамента охраны МВД:

– Подарю что-то креативное. Заурядное можно вручить и без повода. А вот поздравления в этот день должны получать в первую очередь те, кто служил.

Что собираются дарить каменчанки 23 февраля?

 Галина, бухгалтер:

– Обязательно поздравлю своих сыновей и внуков. С подарками уже давно определилась: это будет что-нибудь спортивное. То, что обязательно пригодится. Считаю, что подарок должен быть средней ценовой категории. Если мужчина воспитан, решителен, женщина чувствует его заботу и поддержку – его поздравлять нужно. Для всего этого необязательно служить в армии или быть военным.

Что собираются дарить каменчанки 23 февраля?

 Екатерина, юрист:

– Подарок еще не выбрала, но в прошлом году дарила носки и нижнее белье. Думаю, подарок не должен быть дорогим, важно внимание. Поздравления в День защитника Отечества и Вооруженных Сил должны быть адресованы тем, кто является таковым. Защитником!

Анна, врач:

– Так сложилось что у мужа в этот день двойной праздник: и защитника Отечества, и свой День рождения. С подарком определилась давно – мужу подарю перфоратор, но раньше свой выбор останавливала на косметических средствах. Считаю, нужно поздравлять всех мужчин с 23-м февраля: мужчины есть мужчины.

Что собираются дарить каменчанки 23 февраля?

Татьяна, бухгалтер:

Собираюсь поздравить моего молодого человека. Правда, ещё не определилась в выборе подарка. В прошлом году дарила парфюмерию. Думаю, подарок должен быть недорогим. Да, нужно поздравить с Днём защитника Отечества и тех, кто не служил.

Татьяна:

Сын недавно пришел с армии, и хотя с подарком ещё не определилась, но уже есть идеи для поздравлений. Обычно дарила сыну парфюмерию. Считаю, что подарок не должен быть дорогим. Главное – внимание. Поздравления в этот день заслуживают все, поэтому поздравлять мужчин все равно нужно.

Антонина, инженер:

– Молодого человека нет. Но отцу подарю отцу обязательно открытку, сделанную своими руками. Это самый лучший подарок, ведь в него вложена душа. Все поздравляют с Днем защитника Отечества, так что плохого в этом ничего не вижу.

Светлана, бухгалтер:

Буду поздравлять молодого человека с Днем защитника Отечества. Подарю катушку для удочки. Подарок ведь должен быть не обязательно дорогим. Придерживаюсь мнения, что если не служил, то и поздравлять не обязательно.

Выяснили, что в шутках о «носках» есть доля правды. В большинстве своем женщины и девушки предпочитают дарить мужчинам средства для ухода за телом, затем одежду и обувь. А что? Это нужно!

 Расспрашивала Даниэлла КУЗЬКО.

Фото Марии БОРЗОВОЙ.

 
 
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В преддверии 23 февраля все чаще можно услышать шутки о подарках ко Дню защитника Отечества. В «лидерах» – носки,... Сообщение Что собираются дарить каменчанки 23...
 
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