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«Ў-бар» ищет команду, которая знает беларуский и английский языки

23.02.2019 13:49 — Разное | KYKY  
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В Минске возрождают винный «Ў-бар»: заведение на своей странице в Facebook объявило, что собирает команду мечты. «Бармэнаў ды бармэнак» с медицинской справкой и знанием беларуского и английского языка. Напомним, бар переоткроется в новом месте: на улице Октябрькая, 19.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ў Бар (@ybarminsk)

«Ў-бар», как и одноименная галерея, долгое время работал во дворике на полощади Побдеды. Вот, как это было: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ў Бар (@ybarminsk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ў Бар (@ybarminsk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ў Бар (@ybarminsk)

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске возрождают винный «Ў-бар»: заведение на своей странице в Facebook объявило, что собирает команду мечты. «Бармэнаў ды бармэнак» с медицинской справкой и...
 
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