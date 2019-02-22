«Ў-бар» ищет команду, которая знает беларуский и английский языки

В Минске возрождают винный «Ў-бар»: заведение на своей странице в Facebook объявило, что собирает команду мечты. «Бармэнаў ды бармэнак» с медицинской справкой и знанием беларуского и английского языка. Напомним, бар переоткроется в новом месте: на улице Октябрькая, 19.





«Ў-бар», как и одноименная галерея, долгое время работал во дворике на полощади Побдеды. Вот, как это было: