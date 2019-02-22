Движение транспортных средств на границе с Литвой может быть затруднено





Движение легковых и грузовых транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Литвой может быть затруднено в субботу, 23 февраля, 10.00 до 21.00.

Как сообщил Государственный таможенный комитет, сегодня в субботу, 23 февраля, информационных таможенных системах Литвы проводятся работы по обновлению программных продуктов.

В связи с переходом литовской таможенной службы на оформление в ручном режиме возможно затруднение движения транспорта на данном направлении. ГТК рекомендует учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.