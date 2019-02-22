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С 1 марта подорожают сигареты. Как изменятся ценники после заметного скачка в феврале
С 1 марта в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Напомним, с 1 февраля некоторые сигареты подорожали сразу на 1,6 рубля, а в продаже
Гродненская табачная фабрика поднимет цены с 1 марта только на Rothmans Demi Click Exclusive (с 2 до 2,2 рубля) и на Rothmans Demi Click Purple (с 2,15 до 2,2 рубля).
Компания «Табак-инвест» повысит цены в том числе на LD Red, LD Blue (с 2,32 до 2,34 рубля), LD Impulse Compact (с 2,27 до 2,29 рубля), Monte Carlo Red, Monte Carlo Azure
При этом из импортных сигарет подорожает только одна марка — WINSTON XS PURPLE IMPULSE. Их ввозит в страну компания «Беларусьторг». Эти сигареты подорожают с 2,83 до 2,85 рубля. Остальные сигареты этой компании, как и другого импортера — «Энерго-ИОЛ», не будут дорожать с 1 марта.
Полный список сигарет, на которые изменятся цены, можно посмотреть
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В марте вырастут цены на отдельные марки сигарет, сообщают в МНС.
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