С 1 марта подорожают сигареты. Как изменятся ценники после заметного скачка в феврале

С 1 марта в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Напомним, с 1 февраля некоторые сигареты подорожали сразу на 1,6 рубля, а в продаже появились новые марки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Гродненская табачная фабрика поднимет цены с 1 марта только на Rothmans Demi Click Exclusive (с 2 до 2,2 рубля) и на Rothmans Demi Click Purple (с 2,15 до 2,2 рубля).

Компания «Табак-инвест» повысит цены в том числе на LD Red, LD Blue (с 2,32 до 2,34 рубля), LD Impulse Compact (с 2,27 до 2,29 рубля), Monte Carlo Red, Monte Carlo Azure

и Monte Carlo Blue (с 2,3 до 2,34 рубля), на Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver и Monte Carlo Super Slims Fresh (с 2,12 до 2,15 рубля), на Monte Carlo Evo Impulse (с 2,22 до 2,25 рубля), на Camel Blue (синий) — с 2,42 до 2,44 рубля, на Camel Compact Аctivate Purple — с с 2,15 до 2,2 рубля).

При этом из импортных сигарет подорожает только одна марка — WINSTON XS PURPLE IMPULSE. Их ввозит в страну компания «Беларусьторг». Эти сигареты подорожают с 2,83 до 2,85 рубля. Остальные сигареты этой компании, как и другого импортера — «Энерго-ИОЛ», не будут дорожать с 1 марта.

Полный список сигарет, на которые изменятся цены, можно посмотреть на сайте МНС.