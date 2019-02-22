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ЧЕ по биатлону в Раубичах: Бо-старший выиграл спринт, Сергей Бочарников - пятый
Норвежский биатлонист Тарье Бо выиграл мужской спринт на чемпионате Европы в Раубичах. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, с одним промахом на стойке показавший 5-й результат, сообщает
Второе место занял швед Йеспер Нелин, третье — россиянин Дмитрий Малышко.
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Норвежский биатлонист Тарье Бо выиграл мужской спринт на чемпионате Европы в Раубичах. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, с одним промахом на стойке...
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