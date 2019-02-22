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Опасность подтопления существует в 13 районах Беларуси, вопросы половодья поставлены на особый контроль – вице-премьер Кухарев

23.02.2019 13:44 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси проведен большой комплекс работ по подготовке к возможному половодью, опасность затоплений существует в 13 районах страны, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров в пятницу.

"Проведен большой комплекс работ по всем направлениям деятельности, включая подготовку и проведение оперативных мероприятий. Проработаны и действия по снижению последствий. Мы просчитали, что опасность половодья существует в 13 районах республики. Там эти вопросы поставлены на особый контроль. И будут приняты меры, чтобы минимизировать последствия половодья", - цитирует В.Кухарева пресс-служба правительства.

На заседании было отмечено, что сегодня климатические условия в Беларуси близки к норме. "Исходя из опыта прошлых лет, выработаны стандартные решения по преодолению последствий непогоды, которые отработаны практически до автоматизма. Все органы государственного управления, местные органы власти еще осенью начали подготовку к этим вопросам: определены места размещения людей, если потребуется их эвакуация, в паводкоопасных районах подготовлены запасы строительных материалов, медикаментов, проверены гидротехнические сооружения», - говорится в сообщении Совмина.

По информации пресс-службы, о нюансах текущей обстановки на заседании рассказала заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич. "Снежный покров растаял в бассейнах Западного Буга и Припяти, большей части бассейна Немана, местами у Западной Двины, Березины, Днепра и Сожа. По данным на 20 февраля, высота снежного покрова в Беларуси составляла от 1 до 24 см. Запасы воды в снеге значительно ниже обычных для этого периода года в бассейнах Немана, Вилии и Березины. Близки к норме и несколько больше ее - в бассейнах Западной Двины, Днепра, Сожа", - сказалаС.Кузьмич.

По ее словам, анализ гидрометеорологических условий на текущий момент позволяет прогнозировать на время весеннего половодья значения максимальных уровней воды, близкие к средним многолетним данным. Высота половодья будет зависеть от продолжительности зимнего периода и суммарного количества осадков в марте-апреле, уточнила специалист.

В свою очередь первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев напомнил, что последнее масштабное половодье на территории республики отмечалось в 2013 году. Сейчас же, отметил он, прогноз благоприятный. "На сегодня по максимально негативному сценарию наиболее вероятны подтопления в 13 районах страны. В Витебской области - это Лиозненский и Сенненский районы. В Гомельской - Житковичский, Мозырский, Петриковский, Рогачевский. В Минской - Борисовский, Пуховичский и Столбцовский. В Могилевской - Бобруйский, Белыничский, Мстиславский, Чериковский», - сообщил А.Худолеев. Однако, подчеркнул он, «это предварительная оценка и стоит задача упредить ситуацию».

В данной связи, продолжил А.Худолеев, МЧС предлагает уточнить наличие резервов материальных ресурсов, провести учения и тренировки по подготовке к возможному половодью, восстановить возможные проблемные участки защитных дамб, очистить водопропускные сооружения от посторонних предметов и льда. Специальное показательное учение предлагается провести в марте, отметил он.

 
 
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