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В общежитии «Горизонта» в Минске произошел пожар, возможная причина – короткое замыкание

23.02.2019 13:24 — Разное | Интерфакс  
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Загорание блок-комнаты в общежитии «Горизонта» в Минске произошло в ночь на субботу, из девятиэтажного здания было эвакуировано более двухсот человек, сообщает МЧС Беларуси.

«23.02.2019 в 01:02 в МЧС поступило сообщение о загорании блок-комнаты на 2-м этаже девятиэтажного здания общежития №1 филиала ОАО Управляющая компания холдинга «Горизонт» в г. Минске по пер. С.Ковалевской, 55. Выяснилось, что в холле (3х4 метра) блока на 8 комнат на втором этаже произошло загорание имущества и мебели на площади 12 кв. метров. Работниками МЧС совместно с администрацией объекта из здания общежития эвакуировано 223 человека (из них 40 детей)», - проинформировали в министерстве.

Там отметили, что уже после ликвидации пожара самостоятельно за медицинской помощью обратились семь человек, в том числе четверо детей, которых доставили в больницы.

В общежитии «Горизонта» в Минске произошел пожар, возможная причина – короткое замыкание
В общежитии «Горизонта» в Минске произошел пожар, возможная причина – короткое замыкание
В общежитии «Горизонта» в Минске произошел пожар, возможная причина – короткое замыкание

«Основной предварительный диагноз - отравление продуктами горения. Пожар был  локализован и ликвидирован спасателями. Причина произошедшего устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки в холле на 2-м этаже», - сообщили в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Загорание блок-комнаты в общежитии «Горизонта» в Минске произошло в ночь на субботу, из девятиэтажного здания было эвакуировано более двухсот человек, сообщает...
 
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