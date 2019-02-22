В общежитии «Горизонта» в Минске произошел пожар, возможная причина – короткое замыкание

Загорание блок-комнаты в общежитии «Горизонта» в Минске произошло в ночь на субботу, из девятиэтажного здания было эвакуировано более двухсот человек, сообщает МЧС Беларуси.

«23.02.2019 в 01:02 в МЧС поступило сообщение о загорании блок-комнаты на 2-м этаже девятиэтажного здания общежития №1 филиала ОАО Управляющая компания холдинга «Горизонт» в г. Минске по пер. С.Ковалевской, 55. Выяснилось, что в холле (3х4 метра) блока на 8 комнат на втором этаже произошло загорание имущества и мебели на площади 12 кв. метров. Работниками МЧС совместно с администрацией объекта из здания общежития эвакуировано 223 человека (из них 40 детей)», - проинформировали в министерстве.

Там отметили, что уже после ликвидации пожара самостоятельно за медицинской помощью обратились семь человек, в том числе четверо детей, которых доставили в больницы.









«Основной предварительный диагноз - отравление продуктами горения. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Причина произошедшего устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки в холле на 2-м этаже», - сообщили в МЧС.