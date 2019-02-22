Чемпионка мира Александра Романовская не пробилась в финал домашнего этапа КМ по фристайлу в Раубичах

Чемпионка мира 2019 года по фристайлу в лыжной акробатике Александра Романовская не сумела преодолеть квалификацию на домашнем этапе Кубка мира, который проходит в Раубичах.



Александра Романовская. Кадр facebook.com/fisfreestyle/

В квалификации Александра Романовская получила оценку 65,65 балла и заняла лишь 19-е место. В финал выходят 12 сильнейших спортсменок, ни одна белоруска в дюжину лучших не попала.

Лучшей среди белорусок стала 17-летняя Яна Ермошевич, с оценкой 66,56 занявшая 18-е место. 18-летняя Ольга Хромова (65,00) стала 20-й, 19-летняя Снежана Дробенкова (49,66) — 24-й среди 25 участниц.

В тройку лучших в квалификации вошли китаянка Сю Ментао (92,35), австралийка Лаура Пил (88,20) и китаянка Сю Сикунь (86,94).

Квалификация у мужчин начнется в 16.45.

Финалы стартуют в 19.00.