Эксперты представили Топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

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Как отмечает издание, рейтинг составлен на основе паспортных данных, заявленных самими автопроизводителями. Реальный расход топлива может отличаться в большую, либо меньшую сторону в зависимости от условий эксплуатации, стиля езды и т.д.Открывает пятерку Toyota Land Cruiser 200 с 309-сильным бензиновым двигателем требует в городе около 18,2 литра на 100 км и 13,9 литра в смешанном цикле.Четвертая строчка досталась «коренному американецу» Chevrolet Tahoe. Бензиновый 426-сильный мотор в городе потребляет 17,1 литра на 100 км, а в смешанном цикле – 13,4 литра.Третьим со своей 367-сильной «восьмеркой» стал Lexus LX 570. По городу его расход топлива составляет 20,2 литра, а в смешанном – 14,4 литра.На втором месте расположился Infiniti QX80. Его 405-сильный двигатель потребляет 22 литра горючего на 100 км в городе и 14,5 литра в смешанном цикле соответственно.Первое место ухватил немецкий Mercedes-Benz G65 AMG с 630-сильным агрегатом. Статус одного из самых быстрых SUV на рынке не дается просто так – приходится жертвовать расходом, который в городском цикле составляет 22,7 литра, а в смешанном – 17 литров на 100 километров пути.