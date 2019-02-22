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Эксперты представили Топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

23.02.2019 14:42 — Разное | UDF  
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Фото: ©www.avtorinok.ru
Не секрет, что многих автомобилистов (в основном, российских) по-прежнему не покидает ощущение, что цены на топливо растут ударными темпами. Может, это и так, но эксперты решили посмотреть на вопрос с другой стороны – со свежего списка автомобилей с самым высоким расходом топлива.

Как отмечает издание carsweek.ru, рейтинг составлен на основе паспортных данных, заявленных самими автопроизводителями. Реальный расход топлива может отличаться в большую, либо меньшую сторону в зависимости от условий эксплуатации, стиля езды и т.д.

Открывает пятерку Toyota Land Cruiser 200 с 309-сильным бензиновым двигателем требует в городе около 18,2 литра на 100 км и 13,9 литра в смешанном цикле.

Четвертая строчка досталась «коренному американецу» Chevrolet Tahoe. Бензиновый 426-сильный мотор в городе потребляет 17,1 литра на 100 км, а в смешанном цикле – 13,4 литра.

Третьим со своей 367-сильной «восьмеркой» стал Lexus LX 570. По городу его расход топлива составляет 20,2 литра, а в смешанном – 14,4 литра.

На втором месте расположился Infiniti QX80. Его 405-сильный двигатель потребляет 22 литра горючего на 100 км в городе и 14,5 литра в смешанном цикле соответственно.

Первое место ухватил немецкий Mercedes-Benz G65 AMG с 630-сильным агрегатом. Статус одного из самых быстрых SUV на рынке не дается просто так – приходится жертвовать расходом, который в городском цикле составляет 22,7 литра, а в смешанном – 17 литров на 100 километров пути.

 
 
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Многих автомобилистов не покидает ощущение, что цены на топливо растут ударными темпами.
 
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