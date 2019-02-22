Эстонцы спасли из ледяной реки собаку, а она оказалась волком



Замерзший волк

Pärnu Postimees

Когда замерзшего зверя удалось достать из воды, спасатели принесли из машины банную простыню, обмотали ею животное и отнесли в машину греться.Когда критический момент миновал, мужчины присмотрелись к животному: его лапы были слишком большими… Может, это волк? Позвонили зоозащитникам, по их совету отвезли животное к ветеринару. Во время поездки зверь спокойно спал на коленях одного из спасителей.Ветеринары тоже не сразу поняли, с кем столкнулись. Ясность внес охотник, который подтвердил: на собственных коленях в машине работники действительно согревали волка.По словам ветеринаров, волк оправился и вполне бодр.Поскольку волк хорошо себя чувствует, его отпустили в лес. Но до этого — по просьбе агентства окружающей среды — на зверя поставили радиомаяк.