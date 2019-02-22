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Эстонцы спасли из ледяной реки собаку, а она оказалась волком

23.02.2019 14:28 — Разное | UDF  
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Замерзший волк
На плотине Синди в Эстонии рабочие увидели, как им показалось, застрявшую в ледяной реке собаку, пишет Pärnu Postimees.

Когда замерзшего зверя удалось достать из воды, спасатели принесли из машины банную простыню, обмотали ею животное и отнесли в машину греться.

Когда критический момент миновал, мужчины присмотрелись к животному: его лапы были слишком большими… Может, это волк? Позвонили зоозащитникам, по их совету отвезли животное к ветеринару. Во время поездки зверь спокойно спал на коленях одного из спасителей.

Ветеринары тоже не сразу поняли, с кем столкнулись. Ясность внес охотник, который подтвердил: на собственных коленях в машине работники действительно согревали волка.

Эстонцы спасли из ледяной реки собаку, а она оказалась волком

По словам ветеринаров, волк оправился и вполне бодр.

Поскольку волк хорошо себя чувствует, его отпустили в лес. Но до этого — по просьбе агентства окружающей среды — на зверя поставили радиомаяк.

 
 
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На плотине Синди в Эстонии рабочие увидели, как им показалось, застрявшую в ледяной реке собаку.
 
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