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Динара Алимбекова рассказала, как белоруски отметили годовщину победы на Олимпиаде

23.02.2019 15:39 — Разное | Tut.by  
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Динара Алимбекова объяснила, почему звание олимпийской чемпионки не является для нее дополнительным прессингом.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Каждый раз, когда меня называют олимпийской чемпионкой, чувствую, как по коже бегут мурашки. Приятно вспомнить о нашем успехе, но постоянно о нем не думаю, — призналась Динара. — Вчера был год, как мы стали победительницами Олимпийских игр. Порадовались с девчонками, отметили десертом и снова за работу.

Динара также рассказала, почему сегодняшний спринт не оправдал ее ожиданий.

— Я настраивалась на чистую стрельбу. Отличная работа на рубеже в эстафете придала уверенности, но в спринте отстрелять на ноль не получилось. Гонка прошла как в тумане.

На вопрос, реально ли рассчитывать на пьедестал в пасьюте, Алимбекова ответила:

— Преследование — очень непредсказуемая гонка. При сильном ветре, когда мажут даже такие мастера, как Тарьей Бё, возможны любые расклады. Так что не будем загадывать.

 
 
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Алимбекова объяснила, почему звание олимпийской чемпионки не является для нее дополнительным прессингом.
 
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