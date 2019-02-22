Динара Алимбекова рассказала, как белоруски отметили годовщину победы на Олимпиаде

Динара Алимбекова объяснила, почему звание олимпийской чемпионки не является для нее дополнительным прессингом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Каждый раз, когда меня называют олимпийской чемпионкой, чувствую, как по коже бегут мурашки. Приятно вспомнить о нашем успехе, но постоянно о нем не думаю, — призналась Динара. — Вчера был год, как мы стали победительницами Олимпийских игр. Порадовались с девчонками, отметили десертом и снова за работу.

Динара также рассказала, почему сегодняшний спринт не оправдал ее ожиданий.

— Я настраивалась на чистую стрельбу. Отличная работа на рубеже в эстафете придала уверенности, но в спринте отстрелять на ноль не получилось. Гонка прошла как в тумане.

На вопрос, реально ли рассчитывать на пьедестал в пасьюте, Алимбекова ответила:

— Преследование — очень непредсказуемая гонка. При сильном ветре, когда мажут даже такие мастера, как Тарьей Бё , возможны любые расклады. Так что не будем загадывать.