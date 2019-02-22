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Динара Алимбекова рассказала, как белоруски отметили годовщину победы на Олимпиаде
Динара Алимбекова объяснила, почему звание олимпийской чемпионки не является для нее дополнительным прессингом.
— Каждый раз, когда меня называют олимпийской чемпионкой, чувствую, как по коже бегут мурашки. Приятно вспомнить о нашем успехе, но постоянно о нем не думаю, — призналась Динара. — Вчера был год, как мы стали победительницами Олимпийских игр. Порадовались с девчонками, отметили десертом и снова за работу.
Динара также рассказала, почему сегодняшний спринт не оправдал ее ожиданий.
— Я настраивалась на чистую стрельбу. Отличная работа на рубеже в эстафете придала уверенности, но в спринте отстрелять на ноль не получилось. Гонка прошла как в тумане.
На вопрос, реально ли рассчитывать на пьедестал в пасьюте, Алимбекова ответила:
— Преследование — очень непредсказуемая гонка. При сильном ветре, когда мажут даже такие мастера, как
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Алимбекова объяснила, почему звание олимпийской чемпионки не является для нее дополнительным прессингом.
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