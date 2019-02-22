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«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам

23.02.2019 15:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Соревнования по биатлону и лыжным гонкам 23 февраля прошли в минском микрорайоне Веснянка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам

Правда, на лыжи стали не профессиональные спортсмены, а любители. Это трудовые коллективы – представители 50 минских предприятий. Многие из тех, кто сегодня вышел на старт, на лыжах всего несколько недель, однако с дистанции не сошел никто. Участникам, а их было около 700 человек, предстояло пробежать 2,5 километра и проверить меткость. Поддержать коллег приехали около 1000 человек.

«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам

Очень интересно. Такой азарт, позитив.

«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам

Страха нет, но соревновательный дух захватывает. Здесь и болельщики, и много команд, много участников.

«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам

За здоровый образ жизни и за все хорошее. И с праздником, Днем защитника Отечества всех!

«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам

Татьяна Филимонова, председатель Центрального комитета профсоюзов работников культуры, информации, спорта и туризма:
Самый яркий показатель того, что в нашей стране любят спорт, что им хотят заниматься – то, что в большой праздник, День защитников Отечества, так много людей пришли на лыжню.

«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам

Позже свои силы смогли проверить все желающие. В итоге трассу опробовали несколько тысяч человек. Всех участников, независимо от результата, на финише ждали памятные медали.
 
 
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Новости Беларуси. Соревнования по биатлону и лыжным гонкам 23 февраля прошли в минском микрорайоне Веснянка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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