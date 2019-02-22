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«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам
Новости Беларуси. Соревнования по биатлону и лыжным гонкам 23 февраля прошли в минском микрорайоне Веснянка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, на лыжи стали не профессиональные спортсмены, а любители. Это трудовые коллективы – представители 50 минских предприятий. Многие из тех, кто сегодня вышел на старт, на лыжах всего несколько недель, однако с дистанции не сошел никто. Участникам, а их было около 700 человек, предстояло пробежать 2,5 километра и проверить меткость. Поддержать коллег приехали около 1000 человек.
Очень интересно. Такой азарт, позитив.
Страха нет, но соревновательный дух захватывает. Здесь и болельщики, и много команд, много участников.
За здоровый образ жизни и за все хорошее. И с праздником, Днем защитника Отечества всех!
Татьяна Филимонова, председатель Центрального комитета профсоюзов работников культуры, информации, спорта и туризма:
Позже свои силы смогли проверить все желающие. В итоге трассу опробовали несколько тысяч человек. Всех участников, независимо от результата, на финише ждали памятные медали.
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Новости Беларуси. Соревнования по биатлону и лыжным гонкам 23 февраля прошли в минском микрорайоне Веснянка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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