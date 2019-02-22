|
Чемпион Европы по биатлону Тарьей Бё: «Похоже, у меня сегодня удачный день»
Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что 23 февраля происходит на трассе? Какие результаты у белорусов? Корреспондент СТВ Светлана Смарцева расскажет последние новости прямо с места событий.
Светлана Смарцева, СТВ:
Мы впервые в Беларуси. Приехали поддержать на этих соревнованиях сына. Ваша погода нас не пугает. Атмосфера – невероятная!
Настроение всегда есть. Болельщики всегда шумят. Мы вместе с толпой, адреналином заряжаемся и отдыхаем.
23 февраля – день спринтерских гонок. Мужская гонка уже завершилась. Сергею Бочарникову совсем немного не хватило до пьедестала, он пятый в итоговом протоколе.
Победу довольно ожидаемо отпраздновал, наверное главный фаворит нынешнего турнира норвежец Тарьей Бё.
Тарьей Бё, победитель чемпионата Европы по биатлону-2019 (спринт):
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что 23 февраля происходит на трассе?...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)