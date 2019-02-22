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ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Женский спринт выиграла шведка Мона Брурссон. Текстовый онлайн

23.02.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 23 февраля в «Раубичах» четвёртый день чемпионата Европы по биатлону продолжился женским спринтом. Гонка началась в 14:00. Тройкой лучших стали шведка Мона Брурссон с золотой медалью, россиянка Екатерина Юрлова-Перхт с серебряной и шведка Ханна Оберг с бронзовой.  

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Женский спринт выиграла шведка Мона Брурссон. Текстовый онлайн
Фото: twitter.com/IBU_CUP  

Корреспондент СТВ Наталья Федорцова рассказывает, как прошла гонка.  

Продолжаем наш онлайн чемпионата Европы по биатлону. Сейчас у нас на старте спринт – женщины. Среди белорусок в гонке участвуют Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, а также Дарья Юркевич. Анна Сола из-за температуры не сможет принять участие в гонке.  

Наша Динара Алимбекова стартует второй. И мы вместе с ней стартуем на онлайне.  

К сожалению, Динара уже на первом огневом рубеже ошибается. Но на отсечке 1.9 девушка всё равно занимает лидирующую позицию.  

А вот у немки Мари Хайнрих явно не пошло со стрельбой – 4 промаха.  

На отсечке 3.3 Динара потеряла свои позиции – уже за пределами тройки.  

Тем временем Ирина Кривко на разгоне шестая.  

Эх, и на втором огневом рубеже Динара один раз промахивается.  

Ирина Кривко повторяет судьбу своей соотечественницы и допускает один промах на первом огневом рубеже.  

На отсечке 5.8. Динара третья, но держалась наша соотечественница там недолго.  

Скорость у Динары сегодня, определённо, хорошая, но, увы – подвела стрельба. Девушка финишировала с результатом 21:15.8.  

Без промахов Ирина Кривко отстрелялась на втором огневом рубеже.  

Тем временем Елена Кручинкина включилась в борьбу.  

А пока на отсечке 5.8. Кривко вторая. Но пересекла финишную черту третьей.  

Елена Кручинкина один раз промахивается после первой стрельбы. Ирина ошибается вслед за сестрой.  

И целых два промаха у Елены на втором рубеже. Кажется, Ирина повторяет судьбу сестры.  

А вот Дарья Юркевич порадовала – отстрелялась совсем без промахов. Жаль, не смогла повторить успех на втором огневом рубеже. Но, к сожалению, скорость Дарью подводит.  

В итоге первое место занимает шведская биатлонистка Мона Брурссон.  

Второе место осталось за россиянкой Екатериной Юрловой-Перхт.  

И бронзовая медаль тоже уезжает в Швецию вместе с Ханной Оберг.  

Наши девочки отметились следующими результатами: Ирина Кривко – девятая, Динара Алимбекова – двадцатая, Ирина Кручинкина – 39-ая, Елена Кручинкина – 42 и Дарья Юркевич – 46-ая.  
 
 
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Новости Беларуси. 23 февраля в «Раубичах» четвёртый день чемпионата Европы по биатлону продолжился женским спринтом. Гонка началась в 14:00. Тройкой лучших стали...
 
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