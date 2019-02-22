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«Это праздник для всех мужчин»: в Беларуси празднуют День защитника Отечества
Новости Беларуси. Сегодня в белорусской армии служат около 65-ти тысяч человек: это солдаты и офицеры сухопутных, территориальных, транспортных войск, сил специальных операций, ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
22 февраля теплые слова благодарности в адрес военнослужащих прозвучали во Дворце Республики. Там чествовали защитников отечества и ветеранов Вооруженных Сил.
Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля»:
Ощущения воспоминаний тех лучших лет, которые были, когда проходил действительную военную службу.
Михаил Самонов, ветеран Великой Отечественной войны:
Михаил Равков, министр обороны Беларуси:
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Новости Беларуси. Сегодня в белорусской армии служат около 65-ти тысяч человек: это солдаты и офицеры сухопутных, территориальных, транспортных войск, сил...
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