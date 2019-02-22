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«Это праздник для всех мужчин»: в Беларуси празднуют День защитника Отечества

23.02.2019 15:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня в белорусской армии служат около 65-ти тысяч человек: это солдаты и офицеры сухопутных, территориальных, транспортных войск, сил специальных операций, ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

22 февраля теплые слова благодарности в адрес военнослужащих прозвучали во Дворце Республики. Там чествовали защитников отечества и ветеранов Вооруженных Сил.

«Это праздник для всех мужчин»: в Беларуси празднуют День защитника Отечества

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля»:
23 февраля – это большой праздник для всех настоящих военнослужащих, бывших, действующих и будущих. А вообще это праздник для всех мужчин.

Ощущения воспоминаний тех лучших лет, которые были, когда проходил действительную военную службу.

«Это праздник для всех мужчин»: в Беларуси празднуют День защитника Отечества

Михаил Самонов, ветеран Великой Отечественной войны:
Молодежь должна была быть тут и тут (показывает на места рядом с собой – прим. ред.). Я бы им рассказал, как я по окопам лазил, по траншеям ходил. Это очень хорошо, что пригласили.

«Это праздник для всех мужчин»: в Беларуси празднуют День защитника Отечества

Михаил Равков, министр обороны Беларуси:
У нас в Беларуси мир и согласие в стране. И важную роль в этом, конечно, играют Вооруженные Силы в составе военной организации государства. Хочу пожелать ветеранам, кадровому составу Вооруженных Сил, воинам-интернационалистам мирного неба над головой, здоровья крепкого.
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня в белорусской армии служат около 65-ти тысяч человек: это солдаты и офицеры сухопутных, территориальных, транспортных войск, сил...
 
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