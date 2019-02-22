Трампу дали «Золотую малину»… как худшему актеру





Статуэтки в форме ягоды раздают каждый год перед вручением «Оскара». Жюри отмечает самые сомнительные достижения в кинематографе. Причем, «Золотая малина» достается всем – и актерам, и режиссерам, и сценаристам…





Кстати, антипремия за роль второго плана досталась старшему советнику президента США Келлиэнн Конуэй («Фаренгейт 11/9»). Также на «малину» за участие в этом фильме претендовала и супруга Трампа Мелания.





Напомним, 91-я церемония награждения победителей Американской киноакадемии «Оскар» состоится 24 февраля.





Фото Reuters



