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Трампу дали «Золотую малину»… как худшему актеру

23.02.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп получил шуточную премию «Золотая малина» за съемки в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», где он сыграл самого себя, сообщает корреспондент агентства Минск-Новости со ссылкой на Reuters.


Статуэтки в форме ягоды раздают каждый год перед вручением «Оскара». Жюри отмечает самые сомнительные достижения в кинематографе. Причем, «Золотая малина» достается всем – и актерам, и режиссерам, и сценаристам…

Кстати, антипремия за роль второго плана досталась старшему советнику президента США Келлиэнн Конуэй («Фаренгейт 11/9»). Также на «малину» за участие в этом фильме претендовала и супруга Трампа Мелания.

Напомним, 91-я церемония награждения победителей Американской киноакадемии «Оскар» состоится 24 февраля.

Фото Reuters


 
Теги: Минск
 
 
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Президент США Дональд Трамп получил шуточную премию «Золотая малина» за съемки в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», где он сыграл самого...
 
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