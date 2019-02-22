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Трампу дали «Золотую малину»… как худшему актеру
Президент США Дональд Трамп получил шуточную премию «Золотая малина» за съемки в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», где он сыграл самого себя,
Статуэтки в форме ягоды раздают каждый год перед вручением «Оскара». Жюри отмечает самые сомнительные достижения в кинематографе. Причем, «Золотая малина» достается всем – и актерам, и режиссерам, и сценаристам…
Кстати, антипремия за роль второго плана досталась старшему советнику президента США Келлиэнн Конуэй («Фаренгейт 11/9»). Также на «малину» за участие в этом фильме претендовала и супруга Трампа Мелания.
Напомним, 91-я церемония награждения победителей Американской киноакадемии «Оскар» состоится 24 февраля.
Фото Reuters
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Президент США Дональд Трамп получил шуточную премию «Золотая малина» за съемки в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», где он сыграл самого...
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