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«Я говорю Коле: «Вырастешь — будешь президентом!» А он: «Упаси тебя Господь»

23.02.2019 14:51 — Разное | Партизан  
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Во время общения с курсантами Военной академии Александр Лукашенко рассказал, что его сыновья не хотят быть президентами, сообщает Tut.by с ссылкой на «Беларусь 1».



president.gov.by


«Все мои сыновья президентами быть не хотят. Даже этот (президент показал рукой, что говорит о младшем Николае). Я говорю: «Вырастешь, будешь президентом!». «Упаси тебя Господь!»… Поэтому… своим детям я не пожелал бы», — ответил Александр Лукашенко на просьбу одного из курсантов поделиться секретами того, как все успевать будучи президентом. Глава государства также заметил, что и курсанту не желает «прожить жизнь президента».

Лукашенко отметил, что одно дело, когда ты «три-пять лет президент», другое — «когда 10−15», «но вот больше 20-ти лет президентом, я уже этого наелся».

Александр Лукашенко уже не первый раз обращается к вопросу о том, кто придет ему на смену на высшем государственном посту. Он говорил, что на встрече с президентом России в Сочи, обсуждали не только текущие моменты, но и отношения между странами после смены руководителей государств.

«Мы откровенно друг другу говорим, что мы же не вечные, мы когда-то уйдем. А что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать», — сказал белорусский лидер.


 
 
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Во время общения с курсантами Военной академии Александр Лукашенко рассказал, что его сыновья не хотят быть президентами, сообщает Tut.by с ссылкой на «Беларусь 1».
 
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