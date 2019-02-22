«Женщина вызвала пожарных, чтобы потушить «горящую душу». Беларус собрал фееричные заголовки СМИ в 2019

Юрась Усков, беларуский журналист, снова собрал и поделился в Facebook своей подборкой заголовков из русскоязычных СМИ. Да, они на самом деле существуют и были использованы изданиями этой зимой. Как и в прошлый раз, концентрация юмора зашкаливает.



• «МВД закупит почти 30 тысяч пар наручников «Нежность» к Новому году»;

• «Бороться с проститутками не надо – они сами вымрут»;

• «Эксперт: Российские пенсионеры в провинции практикуют быстрый и групповой секс, обмен партнерами и нарковечеринки»;

• «В Ярославле напечатают церковь на 3D-принтере»;

• «Король сырков Б. Ю. Александров вызвал эрекцию у макаки с помощью электричества. Теперь примется за людей»;

• «В Гомельском районе мужчина нес 42 килограмма насвая и пожаловался милиционерам, что ему тяжело»;

• «Олень Гриша, попав в Омск, стал мужчиной»;

• «Грузовик с фекалиями врезался в самолёт с пассажирами»;

• «МЧС: желающим искупаться в купели надо приходить с друзьями, чтобы их могли опознать»;

• «Жители Днепра украли мусорные баки, чтоб квасить в них капусту и арбузы»;

• «Два кузбассовца упорно пытались помочь незнакомцу, но в итоге ограбили его»;

• «Олимпийская чемпионка избила новогодней елкой директора спортшколы имени себя»;

• «Суд: обозначение «ЁбиДоёби» соответствует общественным интересам, принципам гуманности и морали»;

• «Приметы на 10 февраля: кого нельзя убивать в Ефремов день»;

• «Кузбасские больницы обещают хоронить молодых специалистов за свой счёт»;

• «Смоленские крестьяне зимой не только торжествуют, но и обновляют путь»;

• «Ева Браун пожаловалась на сызранский ночной клуб, где ее накормили чесноком»;

• «В День влюбленных тагильчанка пронесла в бюстгальтере для мужа в колонию 1,5 литра водки»;

• «Мороз нипочем: как смоленские онанисты греются зимой»;

• «Минчанка сдала квартиру в аренду, а потом инсценировала взлом, обокрала нанимателей и съела их плавленный сыр»;

• «Омские заключенные устроили в колонии шоу «Давай поженимся»;

• «Пилот из Австралии три часа выписывал в воздухе пенисы и надпись «Мне скучно»;»;

• «В Уфе женщина вызвала пожарных, чтобы они потушили ее «горящую душу»;

• «Мужчина забрал хомяка с дороги, думая, что спасает его. Вот только это был не хомяк и помощь ему не требовалась»;

• «Администрация ищет граждан, чтобы повесить на площади»;

• «Саратовчанки будут дарить защитникам Отечества себя и букеты из воблы».