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«Женщина вызвала пожарных, чтобы потушить «горящую душу». Беларус собрал фееричные заголовки СМИ в 2019
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Юрась Усков, беларуский журналист, снова собрал и
• «Бороться с проститутками не надо – они сами вымрут»;
• «Эксперт: Российские пенсионеры в провинции практикуют быстрый и групповой секс, обмен партнерами и нарковечеринки»;
• «В Ярославле напечатают церковь на 3D-принтере»;
• «Король сырков Б. Ю. Александров вызвал эрекцию у макаки с помощью электричества. Теперь примется за людей»;
• «В Гомельском районе мужчина нес 42 килограмма насвая и пожаловался милиционерам, что ему тяжело»;
• «Грузовик с фекалиями врезался в самолёт с пассажирами»;
• «МЧС: желающим искупаться в купели надо приходить с друзьями, чтобы их могли опознать»;
• «Жители Днепра украли мусорные баки, чтоб квасить в них капусту и арбузы»;
• «Два кузбассовца упорно пытались помочь незнакомцу, но в итоге ограбили его»;
• «Олимпийская чемпионка избила новогодней елкой директора спортшколы имени себя»;
• «Суд: обозначение «ЁбиДоёби» соответствует общественным интересам, принципам гуманности и морали»;
• «Приметы на 10 февраля: кого нельзя убивать в Ефремов день»;
• «Кузбасские больницы обещают хоронить молодых специалистов за свой счёт»;
• «Смоленские крестьяне зимой не только торжествуют, но и обновляют путь»;
• «Ева Браун пожаловалась на сызранский ночной клуб, где ее накормили чесноком»;
• «В День влюбленных тагильчанка пронесла в бюстгальтере для мужа в колонию 1,5 литра водки»;
• «Минчанка сдала квартиру в аренду, а потом инсценировала взлом, обокрала нанимателей и съела их плавленный сыр»;
• «Омские заключенные устроили в колонии шоу «Давай поженимся»;
• «Пилот из Австралии три часа выписывал в воздухе пенисы и надпись «Мне скучно»;»;
• «В Уфе женщина вызвала пожарных, чтобы они потушили ее «горящую душу»;
• «Мужчина забрал хомяка с дороги, думая, что спасает его. Вот только это был не хомяк и помощь ему не требовалась»;
• «Администрация ищет граждан, чтобы повесить на площади»;
• «Саратовчанки будут дарить защитникам Отечества себя и букеты из воблы».
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