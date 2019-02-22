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«Женщина вызвала пожарных, чтобы потушить «горящую душу». Беларус собрал фееричные заголовки СМИ в 2019

23.02.2019 15:55 — Разное | KYKY  
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Юрась Усков, беларуский журналист, снова собрал и поделился в Facebook своей подборкой заголовков из русскоязычных СМИ. Да, они на самом деле существуют и были использованы изданиями этой зимой. Как и в прошлый раз, концентрация юмора зашкаливает. 

•    «МВД закупит почти 30 тысяч пар наручников «Нежность» к Новому году»;

•    «Бороться с проститутками не надо – они сами вымрут»;

•    «Эксперт: Российские пенсионеры в провинции практикуют быстрый и групповой секс, обмен партнерами и нарковечеринки»;

•    «В Ярославле напечатают церковь на 3D-принтере»;

•    «Король сырков Б. Ю. Александров вызвал эрекцию у макаки с помощью электричества. Теперь примется за людей»;

•    «В Гомельском районе мужчина нес 42 килограмма насвая и пожаловался милиционерам, что ему тяжело»;

•    «Олень Гриша, попав в Омск, стал мужчиной»;

•    «Грузовик с фекалиями врезался в самолёт с пассажирами»;

•    «МЧС: желающим искупаться в купели надо приходить с друзьями, чтобы их могли опознать»;

•    «Жители Днепра украли мусорные баки, чтоб квасить в них капусту и арбузы»;

•    «Два кузбассовца упорно пытались помочь незнакомцу, но в итоге ограбили его»;

•    «Олимпийская чемпионка избила новогодней елкой директора спортшколы имени себя»;

•    «Суд: обозначение «ЁбиДоёби» соответствует общественным интересам, принципам гуманности и морали»;

•    «Приметы на 10 февраля: кого нельзя убивать в Ефремов день»;

•    «Кузбасские больницы обещают хоронить молодых специалистов за свой счёт»;

•    «Смоленские крестьяне зимой не только торжествуют, но и обновляют путь»;

•    «Ева Браун пожаловалась на сызранский ночной клуб, где ее накормили чесноком»;

•    «В День влюбленных тагильчанка пронесла в бюстгальтере для мужа в колонию 1,5 литра водки»;

•    «Мороз нипочем: как смоленские онанисты греются зимой»;

•    «Минчанка сдала квартиру в аренду, а потом инсценировала взлом, обокрала нанимателей и съела их плавленный сыр»;

•    «Омские заключенные устроили в колонии шоу «Давай поженимся»;

•    «Пилот из Австралии три часа выписывал в воздухе пенисы и надпись «Мне скучно»;»;

•    «В Уфе женщина вызвала пожарных, чтобы они потушили ее «горящую душу»;

•    «Мужчина забрал хомяка с дороги, думая, что спасает его. Вот только это был не хомяк и помощь ему не требовалась»;

•    «Администрация ищет граждан, чтобы повесить на площади»;

•    «Саратовчанки будут дарить защитникам Отечества себя и букеты из воблы».

Читайте по теме: «Молодой лось увидел Пермь и умер от страха». Беларус собрал самые безумные заголовки СМИ в 2018 году

 
 
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Юрась Усков, беларуский журналист, снова собрал и поделился в Facebook своей подборкой заголовков из русскоязычных СМИ. Да, они на самом деле существуют и были...
 
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