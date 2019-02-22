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Военный самолет США впервые с 2017 года пролетел над РФ в рамках Договора по открытом небу

23.02.2019 15:35 — Разное | Интерфакс  
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Американский военный самолет Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в ночь на 23 февраля в рамках Договора по открытому небу, сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на мониторинговый портал PlaneRadar.

По данным "Голоса Америки", данный полет стал первым с ноября 2017 года. По словам пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэвиса, длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

18 февраля сайт Минобороны РФ, ссылаясь на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжкова, сообщал, что с 18 по 23 февраля миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый).

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - говорилось в сообщении.

По словам В.Рыжкова, самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором, сказал В.Рыжков.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В августе 2017 года сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. Эксперты в Москве тогда заявили, что полет российского самолета не нарушил положений договора.

 
 
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Американский военный самолет Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в ночь на 23 февраля в рамках Договора по открытому небу, сообщает...
 
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