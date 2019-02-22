На купюрах и монетах Казахстана больше не будет надписей на русском языке

Надписи на банкнотах и монетах национальной валюты Казахстана — тенге — будут печататься только на казахском языке. Ранее использовали надписи на государственном и русском языках.



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Соответствующий указ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликован в пятницу на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики «Адилет».

«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты — казахстанского тенге, которая утверждена 12 декабря 2018 года.

Ранее текст надписей на коллекционных и инвестиционных монетах оформлялся на государственном, а также на русском или иностранном языках