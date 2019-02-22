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Apple опустилась с 1-го на 17-е место в рейтинге инновационных компаний

23.02.2019 16:49 — Разное | UDF  
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Американское бизнес-издание Fast Company опубликовало ежегодный рейтинг 50 инновационных компаний. Apple — лишь на 17-м месте.

Компания Apple опустилась с 1-го на 17-е место престижного рейтинга 50 инновационных компаний, который ежегодно составляет бизнес-издание Fast Company. Первое место занял китайский универсальный сервис букинга для ресторанов, отелей и билетов Meituan Dianping. За первые полгода 2018-го компания осуществила 27,7 млрд транзакций для 350 млн человек на сумму $33,8 млрд. То есть платформа оказывала в среднем 1783 услуги в секунду, пишет forbes.ru.

Apple в этот раз оценили за программное обеспечение. «Самый впечатляющий продукт Apple в 2018 году — это не телефон или планшет, а чип A12 Bionic. Впервые он был использован в новом iPhone прошлой осенью. 6,9 млрд транзисторов A12 обеспечивают значительно более высокую производительность и низкое энергопотребление», — говорится в комментарии Fast Company.

Fast Company утверждает, что их рейтинг компаний оказывает серьезное влияние как на промышленность, так и на культуру и демонстрирует, насколько разными могут быть пути процветания в сегодняшнем нестабильном мире.

На втором месте — сингапурский сервис такси Grab, выдавивший в 2018 году Uber из региона Юго-Восточной Азии. У компании 130 млн активных пользователей, которые заказывают через приложение не только такси, доставку еды и оформляют бронирование билетов, но также могут переводить через него деньги друг другу. В 2018-м Grab заработал $1 млрд и привлек более $3 млрд инвестиций. В 2019 году сервис планирует подключить медицинские услуги китайского гиганта цифрового здравоохранения Ping An.

Из прошлогодних лидеров — Apple, Netflix и Square — только Square удалось удалось удержаться в топ-10 и занять 8-е место. Это платежный сервис для бесконтактной оплаты. Netflix вообще выпал из рейтинга.

На третьем месте — НБА, включенная в рейтинг за сервис потоковой передачи трансляций, которая увеличила количество подписчиков на 63% и общий доход на 25%. В 2018 году НБА транслировала NBA 2K League — чемпионат по киберспорту, в котором приняла участие 21 команда.

Четвертое место заняла Walt Disney Company. Компания перестроила свои сервисы, чтобы развивать собственный контент, а не транслировать лицензионный контент Netflix.

Все остальные компании в топ-10 — стартапы, в том числе сервис продажи одежды по подписке Stitch Fix, сеть фермерских ресторанов Sweetgreen, защитные покрытия для овощей и фруктов на основе авокадо Apeel Sciences, овсяное молоко шведского происхождения Oatly и видеоcервис от Amazon Twitch (сама Amazon выпала из рейтинга).

 
 
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Fast Company опубликовало ежегодный рейтинг 50 инновационных компаний.
 
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