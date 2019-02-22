Финансистов ждет сокращение



Фото: Pixabay.com

В результате реорганизации инкассаторской службы произойдет масштабная ликвидация рабочих мест и она составит до 90% от всех сокращений в столице.При этом, по информации служб занятости, в нынешнем году в Минске создадут 610 рабочих мест в промышленном секторе. Положительный баланс между ликвидацией рабочих мест и их созданием сохранится, но количество новых вакансий все равно уменьшится.На 1 января этого года в службу занятости заявили 17,4 тысячи вакансий, а зарегистрированных безработных было 1100 человек. Специалисты службы при этом отмечают, что количество безработных этим не ограничивается. Если сопоставлять количество претендентов на вакансии с количеством уволенных работников с предприятий, то в прошлом году это было 165 тысяч человек. При этом на работу в прошлом году приняли 161 тысячи человек.