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Финансистов ждет сокращение

23.02.2019 16:46 — Разное | UDF  
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Фото: Pixabay.com
В Минске больше всего сокращений в этом году будет в финансовой сфере.

В результате реорганизации инкассаторской службы произойдет масштабная ликвидация рабочих мест и она составит до 90% от всех сокращений в столице.

При этом, по информации служб занятости, в нынешнем году в Минске создадут 610 рабочих мест в промышленном секторе. Положительный баланс между ликвидацией рабочих мест и их созданием сохранится, но количество новых вакансий все равно уменьшится.

На 1 января этого года в службу занятости заявили 17,4 тысячи вакансий, а зарегистрированных безработных было 1100 человек. Специалисты службы при этом отмечают, что количество безработных этим не ограничивается. Если сопоставлять количество претендентов на вакансии с количеством уволенных работников с предприятий, то в прошлом году это было 165 тысяч человек. При этом на работу в прошлом году приняли 161 тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске больше всего сокращений в этом году будет в финансовой сфере.
 
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