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Ученые узнали, как уничтожить самый распространенный вирус человека

23.02.2019 16:24 — Разное | UDF  
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Ученые из США разработали подобные антителам Т-клеточные рецепторы (TCR), которые могут распознавать и уничтожать клетки, инфицированные цитомегаловирусом (ЦМВ, одна из разновидностей герпеса). Согласно последним данным, среди населения Земли старше 40 лет, ЦМВ встречается более чем у половины человечества и сохраняется в организме пожизненно.

В здоровой иммунной системе ЦМВ бездействует, поскольку Т-клетки, призванные бороться с инородными телами, циркулируют по организму и выявляют инфицированные клетки. Однако у пациентов с ослабленным иммунитетом этот защитный механизм может не сработать, и тогда вирус становится опасным, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert.

Ранее ученые уже использовали Т-клетки для лечения заболеваний, но создание и пересадка иммунных клеток целиком является дорогостоящей и инвазивной. В новом исследовании группа инженеров из Университете Техаса в Остине выбрала альтернативный подход, создавая для обнаружения цитомегаловируса TCR, которые, подобно антителам, свободно перемещаются по всему телу и плотно связываются с больными мишенями.

TCR естественно создают свободные и непрочные связи со своими целями, но перед учеными стояла задача закрепить их. Этого удалось добиться за счет генной инженерии - биологи случайным образом мутировали ДНК компонента TCR, который обнаруживает цитомегаловирус. Затем они вставили множество версий мутированной ДНК в клетки хомяка, которые произвели около миллиона различных типов TCR. В итоге оставалось лишь подобрать наиболее подходящую, конечный вариант рецептора связывался с зараженной ЦМВ клеткой в 50 раз прочнее, чем ранее.

Эти подобные антителам Т-клеточные рецепторы также можно использовать для лечения глиобластомы. Хотя опухоли головного мозга не производят много различных маркеров, они подавляют иммунную систему, которая у пациентов с ЦМВ может вернуть вирус к жизни в раковых клетках.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry.

 
 
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Эти подобные антителам Т-клеточные рецепторы также можно использовать для лечения глиобластомы.
 
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