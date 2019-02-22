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«Самочувствие не очень»: Ирина Кривко после спринта на ЧЕ в «Раубичах»
Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
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Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Кривко, бронзовый...
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