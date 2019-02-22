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Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась»
Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Динара Алимбекова, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Конечно, буду выходить на старт, бороться от начала до конца, до последнего.
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Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась»
Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Динара Алимбекова, бронзовый...
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