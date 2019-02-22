﻿ Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась». 21.by
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Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась»

23.02.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась»

Динара Алимбекова, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Тяжело стало после первого рубежа, когда очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась. Потому что по своей глупости – я сделала поправку и, наверное, не нужно было ее делать. Я ошиблась.

Конечно, буду выходить на старт, бороться от начала до конца, до последнего.
 
 
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Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Динара Алимбекова, бронзовый...
 
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