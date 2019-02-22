ОДКБ осталась без генсека. Конфликт между Беларусью и Арменией перешел в тлеющую стадию

"Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД России сообщил, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека.

В 2020 году председательство в ОДКБ от Армении перейдет к Беларуси, и пост генсека может занять госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась, чья кандидатура уже одобрена всеми странами – членами ОДКБ, за исключением Армении.





Почему так произошло?





Своим мнением с «Белорусским партизаном» поделился военный обозреватель Александр Алесин.





- В начале 2020 года истекает срок полномочий армянского председательства в ОДКБ. Прежний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров снят с должности и арестован, Армения предлагала назначить другого представителя страны на пост генсека. Однако все остальные страны-члены ОДКБ не согласились с таким подходом, сославшись на то, что за оставшееся время он не успеет даже ознакомиться с ситуацией в каждой из стран.





Лукашенко тогда предложил назначить на должность генсека Станислава Зася (к Беларуси по очереди переходит председательство в ОДКБ в начале 2020 года). Решения в ОДКБ принимаются консенсусом, однако Армения отказалась от предложенного варианта. Тогда решили выбирать генсека по подписи: Зась должен был посетить все столицы стран-участников ОДКБ, переговорить с руководством стран и министрами обороны и получить соответствующее согласие на его назначение. Тем самым соблюдался принцип консенсуса.









Валерий Семериков





Если страна-член ОДКБ не согласна с решением, то она вправе не выполнять его. Если Армения не подписала Зася, то все исходящие от него технические и управленческие решения (стратегические решения принимают главы государств) может не выполнять. То есть, Армения блокирует работу апарата ОДКБ.

В этом случае ОДКБ решила не поддаваться на шантаж Аромении. Хотя прежний генсек Юрий Хачатуров арестован, формально Армения держит место генсека за собой.





- Но Армения официально не отказала в назначении Зася – Ереван просто молчит.





- Это называется саботажем. Армения вообще проводит самостоятельную политику. Недавно в стране организовали семинар по орандевой революции, на который пригласили оппозицию из России. На официальном уровне Россия не отреагировала, но российская пропаганда очень болезненно отреагировала на действия своего союзника. Армения находится под патронатом США и ведет двойственную политику, хотя и декларирует, что является союзником России и членом ОДКБ.





- Как официальный Минск может отреагировать на демарш Армении?





- Никак. Юридически Беларусь никак не может “уесть” Армению. Даже помощь всех остальных стран-участников ОДКБ не поможет: решения принимаются консенсусом.





- Значит, межличностный конфликт между Лукашенко и пашиняном, который автоматически переносится на страны, перешел в тлеющую стадию?





- Да. Деятельность ОДКБ во многом парализуется. Хотя главы государств вправе принимать любые решения, министры обороны вправе составлять любые планы учений, затрудняется техническая реализация решений и мероприятий.









Справка.





Бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров снят с должности по инициативе Армении, которая обвинила его в уголовном преступлении. 8 ноября 2018 года лидеры стран ОДКБ не смогли договориться о новом генсеке на саммите в Астане.





6 декабря в Санкт-Петербурге, вместе с заседанием глав стран ЕАЭС должен был пройти и саммит ОДКБ. Однако за несколько дней до назначенной даты его отменили. Тем не менее, Лукашенко в кратком комментарии журналистам на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что вопрос с новым генсеком ОДКБ решен.





Во всяком случае, еще в конце 2018 года Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия одобрили кандидатуру главы Совбеза Беларуси Станислава Зася в качестве генсека ОДКБ. Только Армения не дала “добро” на назначение и хранит молчание до сих пор. Однако все решения в ОДКБ принимаются консенсусом.







