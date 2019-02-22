Японский министр Ёситака Сакурада, которого и так часто критикуют за курьезные заявления, вновь попал в неприятную ситуацию. Он опоздал на заседание парламентского комитета на три минуты и вынужден был публично извиниться за свою оплошность, пишет BBC.







Сакурада назначен ответственным за проведение Олимпиады 2020 года в Токио. Когда он опоздал, оппозиционные депутаты обвинили его в неуважении к своей должности. В качестве протеста они бойкотировали совещание на пять часов. Министр попросил прощения.



Отметим, что копилка неловких моментов Сакурада полна эпичных инцидентов. Так, в прошлом году, например, он сказал, что не умеет пользоваться компьютером. На минувшей неделе, когда у пловчихи Рикако Икээ диагностировали лейкемию, он заявил, что «разочарован». Общественность посчитала его фразу бестактной и настаивала на том, чтобы министра отстранили. Но с должности он так и не ушел.



Также в 2016 году Сакурада назвал женщин, которые находились в сексуальном рабстве, «женщинами для утешения». Их пленили на оккупированных Японией азиатских территориях в 1932-1945 годах. Более того, с его слов, они были «профессиональными проститутками», их незаслуженно изображают жертвами. По всем этим причинам 65% японцев считают Сакураду профнепригодным.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Японский министр опоздал на три минуты – оппозиция устроила ему бойкот на пять часов Японский министр Ёситака Сакурада, которого и так часто критикуют за курьезные заявления, вновь попал в неприятную ситуацию. Он опоздал на заседание...