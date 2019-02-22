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Японский министр опоздал на три минуты – оппозиция устроила ему бойкот на пять часов
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Японский министр Ёситака Сакурада, которого и так часто критикуют за курьезные заявления, вновь попал в неприятную ситуацию. Он опоздал на заседание парламентского комитета на три минуты и вынужден был публично извиниться за свою оплошность,
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Японский министр Ёситака Сакурада, которого и так часто критикуют за курьезные заявления, вновь попал в неприятную ситуацию. Он опоздал на заседание...
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