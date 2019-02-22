Военно - патриотическая игра «Призывник-2019» состоялась в Бресте

23 февраля в парке Воинов-интернационалистов прошла военно-патриотическая игра "Призывник - 2019", посвященная Дню защитника Отечества. Мероприятие такого формата организовывается ежегодно с целью подготовки молодежи к военной службе, популяризации физической культуры и формирования патриотического сознания. Участниками встречи стали юноши допризывного возраста учреждений образований Бреста.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63769.php

Читать полностью в источнике с фото:





Организаторами спортивных соревнований выступили Брестский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Брестская областная организационная структура БФСО «Динамо», 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63769.php

Читать полностью в источнике с фото:





Перед началом патриотической игры все желающие смогли познакомиться с выставкой вооруженной техники и задать вопросы, касающиеся службы в Вооруженных Силах.

На протяжении всего мероприятия работала полевая кухня – отведать настоящую солдатскую кашу и согреться теплым чаем мог любой желающий.

Участники военно-патриотической игры соревновались в следующих состязаниях: подтягивании на перекладине, челночном беге с препятствиями и других спортивных этапах. C теоретическим тестом на знание курса допризывной подготовки и истории Вооруженных сил Республики Беларусь юноши справились на отлично.

По итогам соревнований пьедестал распределился следующим образом: перовое место – ГУО "Средняя школа № 35", второе - ГУО "Средняя школа № 27", третье место - команда ГУО "Средняя школа № 28".

Оргкомитет поздравляет победителей и призеров военно-патриотической игры «Призывник-2019».