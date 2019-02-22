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Военно - патриотическая игра «Призывник-2019» состоялась в Бресте

23.02.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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23 февраля в парке Воинов-интернационалистов прошла военно-патриотическая игра "Призывник - 2019", посвященная Дню защитника Отечества. Мероприятие такого формата организовывается ежегодно с целью подготовки молодежи к военной службе, популяризации физической культуры и формирования патриотического сознания. Участниками встречи стали юноши допризывного возраста учреждений образований Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63769.php

Военно - патриотическая игра «Призывник-2019» состоялась в Бресте

Организаторами спортивных соревнований выступили Брестский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Брестская областная организационная структура БФСО «Динамо», 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63769.php

Военно - патриотическая игра «Призывник-2019» состоялась в Бресте

Перед началом патриотической игры все желающие смогли познакомиться с выставкой вооруженной техники и задать вопросы, касающиеся службы в Вооруженных Силах.
На протяжении всего мероприятия работала полевая кухня – отведать настоящую солдатскую кашу и согреться теплым чаем мог любой желающий.

Участники военно-патриотической игры соревновались в следующих состязаниях: подтягивании на перекладине, челночном беге с препятствиями и других спортивных этапах. C теоретическим тестом на знание курса допризывной подготовки и истории Вооруженных сил Республики Беларусь юноши справились на отлично.

По итогам соревнований пьедестал распределился следующим образом: перовое место – ГУО "Средняя школа № 35", второе - ГУО "Средняя школа № 27", третье место - команда ГУО "Средняя школа № 28". 

Оргкомитет поздравляет победителей и призеров военно-патриотической игры «Призывник-2019».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  23 февраля в парке Воинов-интернационалистов прошла военно-патриотическая игра "Призывник - 2019", посвященная Дню защитника Отечества. Мероприятие такого формата...
 
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