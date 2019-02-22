|
Военно - патриотическая игра «Призывник-2019» состоялась в Бресте
23.02.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
23 февраля в парке Воинов-интернационалистов прошла военно-патриотическая игра "Призывник - 2019", посвященная Дню защитника Отечества. Мероприятие такого формата организовывается ежегодно с целью подготовки молодежи к военной службе, популяризации физической культуры и формирования патриотического сознания. Участниками встречи стали юноши допризывного возраста учреждений образований Бреста.
Организаторами спортивных соревнований выступили Брестский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Брестская областная организационная структура БФСО «Динамо», 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.
Перед началом патриотической игры все желающие смогли познакомиться с выставкой вооруженной техники и задать вопросы, касающиеся службы в Вооруженных Силах.
Участники военно-патриотической игры соревновались в следующих состязаниях: подтягивании на перекладине, челночном беге с препятствиями и других спортивных этапах. C теоретическим тестом на знание курса допризывной подготовки и истории Вооруженных сил Республики Беларусь юноши справились на отлично.
По итогам соревнований пьедестал распределился следующим образом: перовое место – ГУО "Средняя школа № 35", второе - ГУО "Средняя школа № 27", третье место - команда ГУО "Средняя школа № 28".
Оргкомитет поздравляет победителей и призеров военно-патриотической игры «Призывник-2019».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 февраля в парке Воинов-интернационалистов прошла военно-патриотическая игра "Призывник - 2019", посвященная Дню защитника Отечества. Мероприятие такого формата...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)