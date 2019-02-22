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Это этично? Поколение "селфи" пытается имитировать монумент "Жажда"
23.02.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Можно констатировать, на постсоветском пространстве выросло поколение селфи.
Фотографируют себя любимого и своих друзей всегда и везде. Главное чтобы выглядело прикольно.
И если на аллее фонарей по улице Гоголя это нормально, то в Брестской крепости такие фото говорят как минимум о дурном вкусе, плохом воспитании и неуважения к памяти погибших.
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