ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это этично? Поколение "селфи" пытается имитировать монумент "Жажда"

23.02.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Можно констатировать, на постсоветском пространстве выросло поколение селфи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63768.php

Это этично? Поколение "селфи" пытается имитировать монумент "Жажда"

Фотографируют себя любимого и своих друзей всегда и везде. Главное чтобы выглядело прикольно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63768.php

Это этично? Поколение "селфи" пытается имитировать монумент "Жажда"

И если на аллее фонарей по улице Гоголя это нормально, то в Брестской крепости такие фото говорят как минимум о дурном вкусе, плохом воспитании и неуважения к памяти погибших.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63768.php

Это этично? Поколение "селфи" пытается имитировать монумент "Жажда"

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Можно констатировать, на постсоветском пространстве выросло поколение селфи. Фотографируют себя любимого и своих друзей всегда и везде. Главное чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменения в Лесном кодексе: станет проще заготавливать дрова, а ремесленникам – лещину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика