Можно констатировать, на постсоветском пространстве выросло поколение селфи.



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Фотографируют себя любимого и своих друзей всегда и везде. Главное чтобы выглядело прикольно.



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И если на аллее фонарей по улице Гоголя это нормально, то в Брестской крепости такие фото говорят как минимум о дурном вкусе, плохом воспитании и неуважения к памяти погибших.



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