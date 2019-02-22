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На трассе М10 между Камнем и Городцом лобовое столкновение
23.02.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, есть только фото и видео с места ДТП, которое произошло сегодня, 23 февраля 2019 года на трассе М10 (Кобринский район).
Столкнулись грузовой автомобиль и легковушка, очевидцы говорят - лобовое.
Очевидцы сообщают, что ДТП произошло 23 февраля на дороге М10, не доезжая деревни Грушево Кобринского района.
Оба автомобиля оказались в кювете.
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