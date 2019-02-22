«Мы вернемся!» Польский таблоид поставил на первую страницу карту страны с Вильнюсом, Брестом и Львовом

Мы вернемся!» (Wrocimy!) - утверждает польский таблоид, напоминая о границах Польши в 1921-1939 гг., а также вытаскивая на свет обиды на украинцев.



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Вот как выглядит вся газета:



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