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«Мы вернемся!» Польский таблоид поставил на первую страницу карту страны с Вильнюсом, Брестом и Львовом
23.02.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Мы вернемся!» (Wrocimy!) - утверждает польский таблоид, напоминая о границах Польши в 1921-1939 гг., а также вытаскивая на свет обиды на украинцев.
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«Мы вернемся!» Польский таблоид поставил на первую страницу карту страны с Вильнюсом, Брестом и Львовом
Мы вернемся!» (Wrocimy!) - утверждает польский таблоид, напоминая о границах Польши в 1921-1939 гг., а также вытаскивая на свет обиды на украинцев. Вот как выглядит вся...
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