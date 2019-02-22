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Изменения в Лесном кодексе: станет проще заготавливать дрова, а ремесленникам – лещину

23.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Людям станет проще заготавливать дрова, а ремесленникам – лещину. Эти и другие изменения, внесенные в Лесной кодекс Беларуси, вступят в силу с 29 марта.
 
Откуда дровишки?
 
Действующий документ был принят два года назад. Как рассказал начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Андрей Буй, большая часть нынешних дополнений и изменений связана с вопросами, регулирующими лесопользование: то есть как оно должно осуществляться, как будут работать лесхозы. Однако есть и те, которые касаются непосредственно физлиц. К примеру, им в скором времени проще будет заготавливать дрова.
 
– До 29 марта рубки осуществляются преимущественно там, где были предусмотрены лесоустроительным проектом, который разрабатывается РУП «Белгослес» раз в десять лет. Те, что не внесены в документ, проводятся только лесхозами, – подчеркивает специалист. – А ведь ситуация в лесу может быстро меняться: где-то ветром повалило деревья, где-то на них напал вредитель или атаковала болезнь. В результате появился фронт работы. Чтобы разрешить там людям заготавливать дрова, необходимо внести поправки в лесоустроительный проект. Требует это немало времени – от месяца до трех.
 
Дешево и сердито
 
Вскоре процесс получения разрешения на заготовку древесины упростится и займет 2 дня.
 
При его наличии население сможет заготавливать дрова на определенных участках лесного фонда, где проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, в частности, уборка сухостойных, ветровальных и поврежденных деревьев. Ни для кого не секрет, что самому заготовить дрова гораздо дешевле, чем покупать готовые у лесхоза: от 50 копеек против 14-20 рублей за куб. Правда, не стоит сразу обольщаться. Есть и ряд нюансов: необходимо выделить достаточно времени для выполнения заготовки дров в установленный срок, иметь бензопилу и уметь обращаться с ней, найти транспорт, чтобы вывезти добро из леса. Важно соблюдать лесозаготовительные, противопожарные нормы, а также требования по охране труда. В частности, при спиливании нужно не повредить другие деревья, а после работ – убрать порубочные остатки. Нарушения чреваты административной, а в худшем случае и уголовной ответственностью.
 
– Мы настраиваем лесхозы на то, чтобы они подбирали участки, которые могут быть потенциально интересны населению (возле агрогородков, деревень, дачных кооперативов) с учетом решения задач по поддержанию порядка в лесу, – акцентирует внимание заместитель генерального директора по идеологической работе Гродненского ГПЛХО Владимир Семенюк.
 
Изменения в Лесном кодексе: станет проще заготавливать дрова, а ремесленникам – лещину
 
К слову, самостоятельная заготовка дров пользуется популярностью у людей. Так, в 2017-м жители области заготовили более 75 тысяч метров кубических древесины, в 2018-м – порядка 113 тысяч. В Гродненском районе на корню было отпущено около 6,5 и более 12 тысяч метров кубических соответственно. Преимущественно это были дрова.
 
Учет и контроль
 
Значимые изменения претерпела статья 71 Лесного кодекса, регулирующая сроки, порядок проведения и вывозки заготовленной древесины. В частности, уточнены и детализированы требования к лесопользователям по обмеру, маркировке и учету древесины. Должен вестись ежедневный учет срубленных твердолиственных пород (дуб, ясень, клен и бук), а также тех, что заготовлены многооперационной техникой с электронной системой учета.
 
– Для Гродненской области такое нововведение достаточно актуально, так как здесь лесхозы почти 50% сырья получают при помощи многооперационной техники, – отмечает Владимир Семенюк. – Требования по учету затронут все организации, связанные с заготовкой и вывозкой леса, что позволит усилить контроль в этих процессах.
 
Милость к природе
 
В новой редакции закона особое внимание уделяется сохранению лесов и поддержанию видового разнообразия в них. Вводится запрет на проведение сплошных рубок главного пользования в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях. В Гродненском районе к таким, например, относится республиканский ландшафтный заказник «Озеры». Для сравнения: в действующем Лесном кодексе прежней редакции запреты на такие действия регулировались положениями об этих территориях или их охранными документами.
 
Изменения в Лесном кодексе: станет проще заготавливать дрова, а ремесленникам – лещину
 
Важные новации касаются ремесленников. Им будет проще заготавливать ветки лещины и других кустарников для изготовления поделок. Ведь с 29 марта такая деятельность будет отнесена к побочному лесопользованию. В целом, по словам специалистов, изменения в Лесном кодексе позволят не только прояснить, но и упростить ряд моментов, касающихся ведения лесного хозяйства. Кроме того, устранить пробелы в правовом регулировании этого вида деятельности.
 
В тему
 
На базе трех лесхозов Беларуси, один из которых Гродненский, ведется тестирование и апробация системы электронного учета древесины. По словам Андрея Буя, она представляет собой программно-аппаратный комплекс, с помощью которого будет осуществляться контроль и учет древесины на различных стадиях: от заготовки до реализации. Такая инновация позволит отслеживать весь путь движения лесоматериалов, удостовериться в законности их происхождения. Сейчас также есть возможность отследить эти процессы, но в дальнейшем это будет сделано на новом технологическом уровне с учетом интересов будущих пользователей, подключенных к системе.
 
rgazeta.by
 
 
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Изменения в Лесном кодексе: станет проще заготавливать дрова, а ремесленникам – лещину
 
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