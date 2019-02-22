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Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
23.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
На прямую линию сегодня обратились около 30 жителей
В самое ближайшее время будет рассмотрено обращение жителей дома по улице Ожешко, 33 в областном центре. Дело в том, что на первом этаже дома расположен цветочный магазин. Недавно там установили мощное холодильное оборудование. Техника работает круглосуточно, а это создает сильный гул и вибрацию в квартирах на втором этаже, что, естественно, дискомфортно для жильцов. Особенно по ночам, когда каждый звук от работы оборудования слышен особенно отчетливо. Разобраться в этом вопросе и решить проблему поручено специалистам управления торговли и услуг
Это и другие предложения жителей областного центра адресованы для рассмотрения в соответствующие службы Гродненского горисполкома.
Обратившиеся на прямую линию к заместителю председателя облисполкома жители Вороновского, Лидского, Щучинского, Волковысского районов поднимали широкий спектр вопросов – от благоустройства и содержания внутридомовых территорий до порядка начисления пенсионных выплат.
Вместе с заместителем председателя облисполкома на прямой телефонной линии дежурили представители ряда служб облисполкома – управлений ЖКХ, образования, торговли и услуг, занятости и социальной защиты. На большинство вопросов ответы были даны непосредственно в ходе прямой линии. Часть обращений адресована профильным структурам и организациям. После детального изучения обращений, заявители в установленные законодательством сроки получат официальные ответы.
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Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
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