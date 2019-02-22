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Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

23.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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На прямую линию сегодня обратились около 30 жителей области, более половины из них – гродненцы. Ряд звонков из областного центра касались сферы ЖКХ. Детальные, квалифицированные ответы звонившие получили от дежуривших на прямой телефонной линии специалистов жилищно-коммунального хозяйства области. 
 
В самое ближайшее время будет рассмотрено обращение жителей дома по улице Ожешко, 33 в областном центре. Дело в том, что на первом этаже дома расположен цветочный магазин. Недавно там установили мощное холодильное оборудование. Техника работает круглосуточно, а это создает сильный гул и вибрацию в квартирах на втором этаже, что, естественно, дискомфортно для жильцов. Особенно по ночам, когда каждый звук от работы оборудования слышен особенно отчетливо. Разобраться в этом вопросе и решить проблему поручено специалистам управления торговли и услуг Гродненского горисполкома.
 
Обращались на прямую линию гродненцы также с инициативами. Например, житель улицы Фомичева обратил внимание на водонапорную башню в Румлевском парке. По мнению мужчины строение, возведенное в конце XIX века из бутового камня, после ремонта могло бы стать одной из туристических точек притяжения для гостей города. Как вариант, объект можно было бы использовать как мини-магазин для продажи сувенирной и другой продукции, добавил гродненец.
 
Это и другие предложения жителей областного центра адресованы для рассмотрения в соответствующие службы Гродненского горисполкома.
 
Обратившиеся на прямую линию к заместителю председателя облисполкома жители Вороновского, Лидского, Щучинского, Волковысского районов поднимали широкий спектр вопросов – от благоустройства и содержания внутридомовых территорий до порядка начисления пенсионных выплат.
 
Вместе с заместителем председателя облисполкома на прямой телефонной линии дежурили представители ряда служб облисполкома – управлений ЖКХ, образования, торговли и услуг, занятости и социальной защиты. На большинство вопросов ответы были даны непосредственно в ходе прямой линии. Часть обращений адресована профильным структурам и организациям. После детального изучения обращений, заявители в установленные законодательством сроки получат официальные ответы.
 
 
 
 
 
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Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
 
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